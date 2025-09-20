打地鋪排隊只為瘋搶羽球場熱門時段 北市議員轟：這像智慧城市？

有民眾向北市議陳宥丞反映，南港成德國小校門口，有球友想要租到熱門時段的羽球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，嚇到居民，議員也批評這不像「智慧城市」對此，校方已致歉，教育局也表示，為確保公平，將改成線上登記抽籤。

陳宥丞指出，民眾想租到成德國小羽球場的熱門時段，在校門口漏夜排隊，甚至須在校門口睡覺過夜，以便隔天開放登記的時候可以搶到優先順位，已經讓不少居民嚇了一大跳，認為這樣睡在校門口恐有安全和健康有顧慮，不太恰當。

他說，台北市長蔣萬安剛代表台北市政府接受2025智慧城市卓越貢獻獎「智慧治理」獎項頒贈，還有市民必須睡在大街上來搶登記羽球場地，實在看來不像是有用人工智慧驅動的智慧城市。

北市成德國小校方表示，對於可能影響民眾安全與市容觀瞻，對球友須於夜間在校門口排隊場地登記，造成社區困擾，深感歉意。今年下半年活動中心的羽球場地，採現場收件，開放登記時間9月18日上午8時至9月22上午10時，提供平日晚上及周六日全天時段。第四季10至12月登記，已在9月18開放，尚有時段可提供球友登記。

北市教育局指出，成德國小登記羽球場時段出現民眾夜間排隊情況，確實造成社區不便，校方已採取改善措施，包含今年第4季場地登記採現場收件，並已公告登記時段與剩餘可登記之場次。另從明年起將全面改採線上登記，並以公開抽籤方式進行，以減少民眾現場排隊的不便。

教育局指出，根據台北市立高級中等以下學校校園場地開放使用管理辦法，各校場地開放原則上由學校依場地條件與社區需求辦理，申請方式以「先申請者優先」為原則，若長期申請致供不應求，則可由學校協調或採抽籤決定，各校會依據自身規模、社區需求及校內會議決議，調整開放模式。

教育局表示，目前北市多數學校現已陸續採取採線上登記、抽籤或電腦隨機分配，將持續觀察各校實施情形，督導各校確保資源分配公平並兼顧社區需求，減少排隊與糾紛。