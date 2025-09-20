台北大巨蛋IG官方沒藍勾勾 假帳號粉絲多一倍、千則貼文滿是啦啦隊

台北大巨蛋接連舉辦各種賽事與演唱會，知名度日益攀升，卻被發現社群官方帳號沒Meta藍勾驗證，反倒是非官方帳號不但有，粉絲數還多1倍，上千則貼文幾乎都與啦啦隊有關。遠雄說，已向Meta提出檢舉，另申請官方帳號的藍勾驗證中。

大巨蛋現有不少社群媒體的官方帳號，其中Instagram名為「台北大巨蛋 Taipei Dome」、用戶名稱是「taipei_dome」，粉絲數1.3萬人，介紹提及「不只是世界頂級的標準室內棒球場，更是各項國際級藝文演出的殿堂」，也載明是台北大巨蛋官方平台。

然而，近來有民眾發現另一個帳號名為「TaipeiDome」，用戶名稱是「taipeidome」，粉絲數2.6萬人，超過千則貼文幾乎是啦啦隊攝影特寫，還有Meta官方藍勾驗證，反觀大巨蛋真正的官方帳號卻無，恐造成品牌混淆與安全疑慮。

議員曾獻瑩指出，大巨蛋是全台指標性公共建設，官方帳號沒藍勾，非官方帳號卻有藍勾，容易誤導市民，恐成詐騙的破口，他直呼這狀況非常荒謬也令人擔憂。

曾獻瑩認為，北市體育局身為主管機關，必須立即出面協助大巨蛋釐清帳號真偽，並向Meta提出正式澄清與更正要求，確保真正的官方帳號能獲得正確驗證。市府應全面檢視轄下大型公共建設的社群經營狀況，確保官方訊息清楚可辨，避免因平台管理漏洞而損害市民權益與城市形象。