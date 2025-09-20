快訊

MLB／「克蕭！克蕭！」道奇傳奇歡呼聲中退場 主場終戰4.1局6K

萬人連署國、高中生延後10點上課！作家呼籲加碼做1事 全網點頭

登記參選國民黨主席！6人號次出爐 …「籤王」是他

聽新聞
0:00 / 0:00

台北大巨蛋IG官方沒藍勾勾 假帳號粉絲多一倍、千則貼文滿是啦啦隊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
有民眾發現Instagram有一個名為大巨蛋帳號獲Meta官方藍勾驗證，粉絲數2.6萬人，超過千則貼文幾乎是啦啦隊攝影特寫，遠雄巨蛋公司已澄清非官方帳號。圖／取自Instagram「taipeidome」
有民眾發現Instagram有一個名為大巨蛋帳號獲Meta官方藍勾驗證，粉絲數2.6萬人，超過千則貼文幾乎是啦啦隊攝影特寫，遠雄巨蛋公司已澄清非官方帳號。圖／取自Instagram「taipeidome」

台北大巨蛋接連舉辦各種賽事與演唱會，知名度日益攀升，卻被發現社群官方帳號沒Meta藍勾驗證，反倒是非官方帳號不但有，粉絲數還多1倍，上千則貼文幾乎都與啦啦隊有關。遠雄說，已向Meta提出檢舉，另申請官方帳號的藍勾驗證中。

大巨蛋現有不少社群媒體的官方帳號，其中Instagram名為「台北大巨蛋 Taipei Dome」、用戶名稱是「taipei_dome」，粉絲數1.3萬人，介紹提及「不只是世界頂級的標準室內棒球場，更是各項國際級藝文演出的殿堂」，也載明是台北大巨蛋官方平台。

然而，近來有民眾發現另一個帳號名為「TaipeiDome」，用戶名稱是「taipeidome」，粉絲數2.6萬人，超過千則貼文幾乎是啦啦隊攝影特寫，還有Meta官方藍勾驗證，反觀大巨蛋真正的官方帳號卻無，恐造成品牌混淆與安全疑慮。

議員曾獻瑩指出，大巨蛋是全台指標性公共建設，官方帳號沒藍勾，非官方帳號卻有藍勾，容易誤導市民，恐成詐騙的破口，他直呼這狀況非常荒謬也令人擔憂。

曾獻瑩認為，北市體育局身為主管機關，必須立即出面協助大巨蛋釐清帳號真偽，並向Meta提出正式澄清與更正要求，確保真正的官方帳號能獲得正確驗證。市府應全面檢視轄下大型公共建設的社群經營狀況，確保官方訊息清楚可辨，避免因平台管理漏洞而損害市民權益與城市形象。

體育局回應，已通知遠雄巨蛋公司公關及行銷人員，請該公司妥適處理，並於必要時向外界說明，以確保大巨蛋官方訊息清楚可辨並避免影響城市形象。遠雄表示，已向Meta提出檢舉，該帳號非官方帳號；已申請官方帳號的藍勾驗證，目前Meta仍在審核作業，程序耗時較長，流程尚在進行中。

台北大巨蛋Instagram的官方帳號粉絲數1.3萬人，目前沒有官方帳號的藍勾驗證。圖／取自Instagram「taipei_dome」
台北大巨蛋Instagram的官方帳號粉絲數1.3萬人，目前沒有官方帳號的藍勾驗證。圖／取自Instagram「taipei_dome」

粉絲 大巨蛋 社群媒體

延伸閱讀

中職／兄弟大巨蛋場均近2.4萬人穩居第一 只剩悍將能挑戰但難度高

輝達入股英特爾 台積電前工程師曝最強CPU+最強GPU一大隱憂

Meta智慧眼鏡供應鏈 難與中國製造商脫鉤

蔣萬安擬赴上海雙城論壇

相關新聞

公館圓環拆讓新北居民跟著遭殃？ 永和上班族：應還蔣萬安公道

公館圓環拆除及地下道填平工程已進行數日，儼然已成政治話題，綠營抨擊圓環拆除還嚴重影響新北永和交通，且往返北市公車班次也受...

打地鋪排隊只為瘋搶羽球場熱門時段 北市議員轟：這像智慧城市？

有民眾向北市議陳宥丞反映，南港成德國小校門口，有球友想要租到熱門時段的羽球場，竟漏夜排隊，激烈競爭須在校門口打地鋪過夜，...

台北大巨蛋IG官方沒藍勾勾 假帳號粉絲多一倍、千則貼文滿是啦啦隊

台北大巨蛋接連舉辦各種賽事與演唱會，知名度日益攀升，卻被發現社群官方帳號沒Meta藍勾驗證，反倒是非官方帳號不但有，粉絲...

北市新系統 堵上廣告物管理漏洞

北市街頭廣告許可有期限，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，列管的...

廣角鏡／淡水民權路 周一起夜間施工改道

新北市新工處將進行淡北道路工區高壓電纜遷移，22日起至10月15日止，每天晚間10時至翌日上午6時施工，封閉民權路（往淡...

林口匝道改善 侯友宜盼明年底完工

全台車流量最高的國道1號林口交流道，尖峰時段動輒塞1小時，且回堵國道與平面道路，高公局規畫南出北入匝道工程改善，完工後可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。