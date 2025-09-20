聽新聞
土樹線土城高架段 周一再招標

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導
捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）區段標昨雖第2度流標，但已有廠商投標。圖／新北市捷運局提供
捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）區段標昨雖第2度流標，但已有廠商投標。圖／新北市捷運局提供

捷運土城樹林線CQ880B（土城高架段）區段標連同北捷時期昨已第5度流標，雖有2家廠商投標，但「政府採購法」規定門檻須有3家以上合格廠商。新北捷運局表示，下次只要1家投標，審查符合規定即可進入評選作業，已重新公告本月22日再招標，盼11月初完成評選。

CQ880B今年初台北捷運局以118.78億預算招標，因無廠商投標而流標，新北市接棒後6月首次上網公告，招標預算147.3億，但因無廠商投標流標，經檢討履約條件並增為159.9億，8月20日再次招標。

新北捷運工程局長李政安說，近年因市場缺工缺料、工資及物料飆漲、國內多件大型工程同時推出導致廠商承攬能量趨於飽和，加上捷運工期較長風險較高及物料價格波動等，種種因素致廠商投標意願變低。

捷運工程局指出，22日將再公告招標，若順利可望11月初完成評選，將採保留決標方式同步作業縮短時程，也期望中央盡速核定修正計畫，以利工程決標及開工，讓捷運「血路都通」。

新北捷運局說，土城樹林線共分3個區段標，CQ880B區段標，路線全長約3.82公里，包含3座高架車站LG11、LG12、LG13、4段高架橋及1座主變電站。

市議員廖宜琨指出，此案已拖太久，若有廠商願意招標並承攬施作，樂觀其成。

