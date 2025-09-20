聽新聞
北市新系統 堵上廣告物管理漏洞

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導
北市街頭不少廣告物林立，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，審計報告要求改善。此為北市街景示意圖。本報系資料照

北市街頭廣告許可有期限，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，列管的214件也已逾期，審計報告要求改善。建管處回應，已於8月底重新清查，並發函通知8件違規案限30天內改善。

北市廣告物管理自治條例指出，招牌廣告、樹立廣告的許可證有效期間為5年，張貼廣告設置許可則是2年，審計報告發現，2018年核准許可案共385件，但至去年10月29日僅列管214件，且分別於2020年2月至2023年12月間屆期，其餘171件因新舊管理系統資料轉移，只留廣告物地址，無相關許可字號可查確切屆期日。

報告也提到，建管處未列管全數許可證或設置許可的效期屆期日，並追蹤廣告物現況，導致385件大小型廣告物許可案中，有363件無法掌握民眾是否繼續使用廣告物，不利管理廣告物。

建管處指出，8月底前清查完成，8案違規，發函限期文到30天內拆除改善或補辦手續，逾期未改善則連續處罰到拆除或重新補辦手續為止。現行台北市廣告物管理系統已加入「廣告物許可清冊複合式查詢」功能，可有效篩選設置許可效期屆滿案件，後續通知改善。

建管處也提醒，民眾申請廣告物時，須檢附廣告物切結書，遵守自治條例，否則將無條件拆除，且收取代拆費或開罰。

