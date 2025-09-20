林口匝道改善 侯友宜盼明年底完工

全台車流量最高的國道1號林口交流道，尖峰時段動輒塞1小時，且回堵國道與平面道路，高公局規畫南出北入匝道工程改善，完工後可省3成交通時間。市長侯友宜昨視察，盼明年底提前完工；交通局也將同步啟動林口文化一路至北入匝道公車專用道可行性評估。

新北林口近5年人口成長近4成，已達13萬人，車流倍增，林口交流道每日逾17萬輛次出入，動輒塞車回堵。交通部高速公路局改善工程施工近2年半，昨簡報表示，改善工程目前進度45.73%，預計2027年1月完工。

侯友宜說，林口交流道為新北林口及桃園龜山進出國道的主要路徑，隨著林口社宅、三井Outlet、媒體園區、工一產業專區及物流園區等大型開發案陸續完成，完工後可改善匝道車流交織、降低交通事故、提升道路服務水準。

「雙北不分家，交通須綜觀檢討。」立委洪孟楷表示，林口交流道是全台交通量最大的交流道，五股到高公局間也是國道車流最多路段，日均27萬次，五股、圓山及汐止交流道就像一條線4個死結，工程改善能打開死結，讓交通更順暢。

在地議員蔡淑君建議評估增設公車專用道可能性。交通局長鍾鳴時說，將啟動公車專用道可行性評估，並滾動式檢討號誌秒數分配及車道調整，降低交通衝擊。

交通局指出，除林口交流道，國道1號五股交流道北入北出匝道改善工程北出匝道預計10月提前完工通車，可有效分流主線北上車流，改善台64楓江路匝道周邊回堵，強化塭仔圳與五股民眾通勤效率；國道3號「增設金城交流道工程」與「號中和交流道改善工程」也正推進，完工後可優化市區道路與台64、65快速道路銜接效能，提升土城、中和、新莊、板橋交通路網。