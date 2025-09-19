稱公館圓環施工比預期順利 蔣萬安：本周完成填平地下道

公館圓環拆除正趕工中，台北市長蔣萬安今晚在臉書表示，施工作業比預期更加順利，前期澆置混凝土填平地下道的作業，目前進度已接近7成，預計這周就能完成。

蔣萬安說，他和副市長李四川中午到公館圓環現場，實地了解施工狀況、最新進度以及交維措施，前期澆置混凝土填平地下道的作業，預計這個禮拜就能完成；接著繼續進行中央分隔島、號誌及路燈管路埋設等作業。他已要求團隊加緊腳步，全速推進工程，將施工中產生的不便降到最低。

蔣萬安表示，施工期間，透過多項配套措施，盡力減緩施工對市民朋友生活、通勤的影響。行經公館圓環的公車維持原班次與站點，並確保專用道先行；10 月底以前，捷運新店線萬隆站以南等 7 站進出搭乘捷運，都可享 30% 車資回饋；上下班尖峰時段，加強警力及義交疏導路口車流，全力維持交通順暢。

蔣萬安指出，安全不能再等待，公館圓環是台北市連續7年交通事故數量的第一名，經過外部專家、學者多次討論與審查，一致認為拆除圓環、改為正交路口是有效降低事故、提升行車行人安全的最佳方案，而這正是市府最重要的考量。

蔣萬安說，他要感謝市民朋友的體諒與配合，讓市府繼續攜手努力，為台北市打造更安全、友善的交通環境「該做的事就要勇敢去做，對的事情，我們會繼續堅持」。