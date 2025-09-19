公館圓環施工 新北：未影響往返北市公車行駛時間

北市公館圓環近期施工，日前有民眾po出羅斯福路上公車塞到動彈不得的畫面。新北市交通局表示，經多日觀察，永和往返北市公車行駛時間無明顯差異、班次正常。

台北市政府拆除公館圓環及地下道填平工程13日動工，民眾在社群指17日下午羅斯福路公車一度塞到動彈不得，已成為「公車停車場」。北市新工處表示是施作廠商擅自封閉車道導致，將開罰廠商。

新北市議員翁震州昨晚透過訊息指出，雖然施工地點位於台北市，但中永和通勤族每天都由公館圓環進出北市，卻未見新北市政府有任何積極作為，任由北市府與廠商自行處理。

中和區市議員張維倩強調，公館圓環是新北市民仰賴的交通動脈，任何管理不當都將波及新北，市府應主動與北市協調，可研議透過接駁公車在新店、中永和端分流，減輕公館路段壓力。

同樣是中和區的市議員張嘉玲也說，自工程開始後福和橋、永福橋和中正橋都塞車，請北市負起責任解決問題，呼籲台北市長蔣萬安和有意角逐新北市長的北市副市長李四川，不要把交通黑暗期的痛苦建築在新北市民身上。

新北市交通局今天發布新聞稿指出，經多日觀察，永和往返北市公車行駛時間無明顯差異、班次正常，包括208、311、895、254線公車，比較前一週及施工近日從福和橋往返水源市場站間，上下午尖峰時段行駛時間未受影響。交通局呼籲民眾多利用捷運、公車等公共運輸工具，維持雙北路網順暢。