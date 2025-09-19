快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

新北樂明中心攜手台灣盲人重建院 助重啟人生

中央社／ 新北19日電

新北市府社會局今天表示，新北視覺障礙者逾8000名，委託樂明中心與台灣盲人重建院轉銜，協助重建視障者生活自理、生活重建與職業訓練；在上帝關閉一扇窗後，重新開啟另一扇窗。

市府社會局今天發新聞表示，委託伊甸社會福利基金會「樂明身心障礙者服務中心」陪伴視障者及家庭20年，協助他們勇敢面對失明的衝擊，重新踏上人生旅程。

社會局舉例，27歲的小誼（化名）因遺傳性糖尿病導致視網膜剝落，視力全盲。家中主要照顧者的父親也重病，讓小誼除失明還得扛起照顧家庭的重擔。

小誼的母親也是視障者，並曾接受「樂明中心」協助，於是，小誼嘗試接觸後，獲得社工鼓勵她接受手術，並陪伴她學習盲用手機、定向行動，與重建日常生活的技能與自信。

為減輕經濟壓力，樂明中心與盲人重建院透過生涯轉銜會議，輔導小誼。目前，她已順利通過按摩職訓面試並努力學習，盼早日進入職場自立。

小誼說，希望未來以按摩技能養活自己，更計劃學鋼琴、烘焙與手沖咖啡，以不同的方式體驗世界的美好。

樂明中心主任莊琇吟說，失明並不是人生的句點，中心已服務超過4000名視障者及家庭，提供個案管理、轉銜服務、生活重建、心理支援與健康促進等全方位協助。

台灣盲人重建院告訴中央社記者，成立至今68年，致力於視障按摩教育，因明眼人也可按摩，重建院除提供視障者就業機會，也建立服務顧客的標準化流程，以強化視障者的職場競爭力。

按摩 視障者

延伸閱讀

新北啟用全台首座河濱匹克球場 推廣全齡運動

新北北海岸國際風箏節明登場 白沙灣競技

母視障父癌逝 27歲女2年前也失明…職訓助她逆境重生

老齡犬貓數量漸增 新北開設長照課程提升獸醫、業者專業能力

相關新聞

還差一點 捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）第2度招標

捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）區段標今進行第2度招標，因僅有2家廠商投標，未達《政府採購法》規定3家以上廠...

北市衛生局點名 天母這家烏骨雞檢出沙門氏桿菌

北市衛生局今公布第2波抽驗48件攤商及流動攤販即食食品的結果，1件不符規定是雞掌櫃天母德行店的烏骨雞，被檢出沙門氏桿菌，...

北美館擴建中...新掌門駱麗真走馬上任 力拚下一個里程碑

台北市立美術館是台灣首座直轄市立美術館，肩負著推廣國家當代藝術的重要使命。北市文化局9月2日發布由駱麗真接任北美館第10...

母視障父癌逝 27歲女2年前也失明…職訓助她逆境重生

新北市視障者約8千多人，27歲小誼2年前因遺傳性糖尿病，導致視網膜剝落失明，由於母親也是視障者，加上父親罹癌甚至病逝，突...

北市拆公館圓環 雙北共同監控車流：幾無停等延滯現象

台北市羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程9月13日凌晨啟動。為因應施工期間道路交通之動態變化，雙北共同建立公館圓環專案聯...

解決林口塞車 國1交流道改善工程進度4成5 侯友宜：盼明年底提前完工

新北市林口區近5年人口成長近4成，已達13萬人，南來北往的林口交流道動輒塞車1小時，造成國道與平面道路車流回堵。目前林口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。