新北樂明中心攜手台灣盲人重建院 助重啟人生

新北市府社會局今天表示，新北視覺障礙者逾8000名，委託樂明中心與台灣盲人重建院轉銜，協助重建視障者生活自理、生活重建與職業訓練；在上帝關閉一扇窗後，重新開啟另一扇窗。

市府社會局今天發新聞表示，委託伊甸社會福利基金會「樂明身心障礙者服務中心」陪伴視障者及家庭20年，協助他們勇敢面對失明的衝擊，重新踏上人生旅程。

社會局舉例，27歲的小誼（化名）因遺傳性糖尿病導致視網膜剝落，視力全盲。家中主要照顧者的父親也重病，讓小誼除失明還得扛起照顧家庭的重擔。

小誼的母親也是視障者，並曾接受「樂明中心」協助，於是，小誼嘗試接觸後，獲得社工鼓勵她接受手術，並陪伴她學習盲用手機、定向行動，與重建日常生活的技能與自信。

為減輕經濟壓力，樂明中心與盲人重建院透過生涯轉銜會議，輔導小誼。目前，她已順利通過按摩職訓面試並努力學習，盼早日進入職場自立。

小誼說，希望未來以按摩技能養活自己，更計劃學鋼琴、烘焙與手沖咖啡，以不同的方式體驗世界的美好。

樂明中心主任莊琇吟說，失明並不是人生的句點，中心已服務超過4000名視障者及家庭，提供個案管理、轉銜服務、生活重建、心理支援與健康促進等全方位協助。

台灣盲人重建院告訴中央社記者，成立至今68年，致力於視障按摩教育，因明眼人也可按摩，重建院除提供視障者就業機會，也建立服務顧客的標準化流程，以強化視障者的職場競爭力。