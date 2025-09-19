新北淡水河祭路祭法會 金色水岸連3天灑淨祈福

快訊

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水河河祭、路祭聯合超渡大法會相當盛大，將近千人與志工參與。 圖／紅樹林有線電視提供
為了要在農曆7月祈求平安，由淡水竹林慈玄宮以及淡水河祭路祭文化協會，舉辦了一場淡水河祭與路祭祈福大法會，今年不僅是第24年舉辦，更盛大來到淡水金色水岸祈福，這一場法會將連續三天，今天首日新北市副祕書長代表市長出席參加祭典，並且表示淡水河祭路祭祈福法會已經舉辦24年，相當感謝蔡錦賢議員為地方的付出，今天上午參與壇城灑淨儀式超渡亡靈祈求地方平安。

這一次的河祭與路祭相當盛大，連續三天，將近千人與志工參與，新北市副祕書長柯慶忠表示，由於過去的舉辦場地竹圍碼頭因為淡北道路的施工而改到金色水岸，人數更勝以往，除了路祭還有搭船到淡水河面上來超渡亡靈，議員蔡錦賢為地方發展，照顧弱勢，這場法會也希望能夠為地方帶來平安。此外這場活動所有的供品或是普渡食品等物資，也都會捐給弱勢，讓困苦市民可以得到幫助。

淡水河河祭路祭文化協會理事長蔡錦賢表示，因近年來淡水地區發展迅速，因此舉辦連續三天的淡水河河祭、路祭聯合超渡大法會，法會中設有超薦牌位、消災祿位，希望藉由諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，讓過往先祖及中日戰爭、荷蘭侵台時期、中法戰爭、殖民期外國亡靈、淡水河因意外或投河亡靈，得以超渡，希望透過每年超度法會河祭路祭四方好兄弟，讓大家到淡水都能夠平安順利。

法會 淡水河

