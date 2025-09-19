中元普渡傳遞愛心 新北萬里區公所發物資關懷弱勢

萬里區公所延續中元普渡「敬天惜福、關懷社會」的傳統精神，將熱心宮廟、團體捐出的普渡愛心物資，趁著新鮮發放關懷區內的弱勢族群。這次活動發放對象為低收、中低收入戶及領有身心障礙生活補助者，共計約有470戶家庭受惠。

萬里區公所主秘陳睿炘表示，這次活動所發放的民生物資包含米、泡麵、罐頭、麵條、油等民生物資，盼能紓解受助家庭的經濟壓力，讓民眾在中元節之際感受到社會的溫暖與關懷。更加感謝熱心捐贈單位萬里鳳天宮、鎮北宮管理委員會、三芝懷恩聖地、宇琦建設股份有限公司，以及彰化泓德慈善會的共同響應，充分展現民間力量與地方團體共同關懷社會的正面能量。

中元節除了祭祀祈福，更是分享與回饋的重要時刻。萬里區公所期待透過這次活動，凝聚社會愛心，實際幫助有需要的家庭，並持續推動社會公益，打造溫暖共好的社區環境。公所也誠摯感謝各界善心單位的慷慨捐助與支持，未來將持續結合資源，照顧轄內弱勢族群，讓愛與關懷遍布萬里各角落。