快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

發揮宗教關懷力量 新北瑞芳保安宮獲績優宗教團體

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
大寮保安宮展現宗教團體正面力量，長期投入社區服務，推動各項關懷活動，榮獲績優宗教團體肯定。 圖／觀天下有線電視提供
大寮保安宮展現宗教團體正面力量，長期投入社區服務，推動各項關懷活動，榮獲績優宗教團體肯定。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區大寮保安宮多年來深耕在地，長期投入老人共餐、銀髮俱樂部與世代志工等社會服務，積極實踐「取之社會、用之社會」的公益理念，獲得新北市政府肯定，榮獲「2025新北市績優宗教團體」殊榮。

瑞芳區長楊勝閔親臨現場頒贈獎狀，表彰保安宮全體上下長年來的善行義舉。區長楊勝閔表示，大寮保安宮是瑞芳地區極具代表性的宗教團體，不僅在信仰上提供心靈寄託，更在生活上積極照顧長輩與弱勢，展現宗教團體正面力量。

大寮保安宮目前共有26位世代志工，不分年齡世代齊心協力，投入社區服務，推動各項關懷活動。定期舉辦的老人共餐，讓長輩吃得安心、感受陪伴；銀髮俱樂部則結合文化、休閒與健康促進，營造高齡友善社區，讓長者「活得健康、過得快樂」。

保安宮副主委蘇有德表示，感謝市府與各界的肯定，這份榮耀屬於所有默默付出的志工與信眾。他也強調，未來保安宮將持續發揮宗教場域的公益價值，與地方攜手打造溫暖、有愛的社區。

瑞芳 保安宮

延伸閱讀

新北北海岸國際風箏節明登場 白沙灣競技

剛好有缺口！瑞芳男騎車轉彎自摔 跌落4米深排水溝吊掛送醫

新北模擬8.5強震救災 無腳本演練動員逾900人

新北瑞芳濂洞國小雙語美感 教學卓越榮獲特優

相關新聞

還差一點 捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）第2度招標

捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）區段標今進行第2度招標，因僅有2家廠商投標，未達《政府採購法》規定3家以上廠...

北市衛生局點名 天母這家烏骨雞檢出沙門氏桿菌

北市衛生局今公布第2波抽驗48件攤商及流動攤販即食食品的結果，1件不符規定是雞掌櫃天母德行店的烏骨雞，被檢出沙門氏桿菌，...

北美館擴建中...新掌門駱麗真走馬上任 力拚下一個里程碑

台北市立美術館是台灣首座直轄市立美術館，肩負著推廣國家當代藝術的重要使命。北市文化局9月2日發布由駱麗真接任北美館第10...

母視障父癌逝 27歲女2年前也失明…職訓助她逆境重生

新北市視障者約8千多人，27歲小誼2年前因遺傳性糖尿病，導致視網膜剝落失明，由於母親也是視障者，加上父親罹癌甚至病逝，突...

北市拆公館圓環 雙北共同監控車流：幾無停等延滯現象

台北市羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程9月13日凌晨啟動。為因應施工期間道路交通之動態變化，雙北共同建立公館圓環專案聯...

解決林口塞車 國1交流道改善工程進度4成5 侯友宜：盼明年底提前完工

新北市林口區近5年人口成長近4成，已達13萬人，南來北往的林口交流道動輒塞車1小時，造成國道與平面道路車流回堵。目前林口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。