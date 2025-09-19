發揮宗教關懷力量 新北瑞芳保安宮獲績優宗教團體
新北市瑞芳區大寮保安宮多年來深耕在地，長期投入老人共餐、銀髮俱樂部與世代志工等社會服務，積極實踐「取之社會、用之社會」的公益理念，獲得新北市政府肯定，榮獲「2025新北市績優宗教團體」殊榮。
瑞芳區長楊勝閔親臨現場頒贈獎狀，表彰保安宮全體上下長年來的善行義舉。區長楊勝閔表示，大寮保安宮是瑞芳地區極具代表性的宗教團體，不僅在信仰上提供心靈寄託，更在生活上積極照顧長輩與弱勢，展現宗教團體正面力量。
大寮保安宮目前共有26位世代志工，不分年齡世代齊心協力，投入社區服務，推動各項關懷活動。定期舉辦的老人共餐，讓長輩吃得安心、感受陪伴；銀髮俱樂部則結合文化、休閒與健康促進，營造高齡友善社區，讓長者「活得健康、過得快樂」。
保安宮副主委蘇有德表示，感謝市府與各界的肯定，這份榮耀屬於所有默默付出的志工與信眾。他也強調，未來保安宮將持續發揮宗教場域的公益價值，與地方攜手打造溫暖、有愛的社區。
