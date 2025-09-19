新北啟用全台首座河濱匹克球場 推廣全齡運動

近年全球興起匹克球運動，新北市將二重疏洪道旁舊場地改建為全台首座河濱匹克球場，今天正式啟用。市長侯友宜說，希望河濱公園不僅兼具防洪與休憩，也能促進全民運動健康。

新北市政府今天舉行新北大都會公園匹克球場完工啟用典禮，高灘地工程管理處利用舊場地改建，在二重疏洪道大都會棒球場旁，闢建全台首座河濱匹克球專用球場。侯友宜出席啟用典禮，並在教練指導下小試身手，為新球場開球。

據中華民國匹克球協會網站介紹，匹克球Pickleball是結合羽球、網球與桌球特色的球拍型運動，球場大小如羽毛球，球網約網球網的高度，使用的板子像加大的桌球拍，球體為塑膠球，因規則簡單、適合各年齡層，近年在全球掀起一股熱潮。

侯友宜說，新北市擁有1382公頃的河濱公園，是民眾休閒運動的重要場域，市府特別在河濱公園闢建匹克球場，為全台唯一河濱專用匹克球場，打造全齡運動環境，讓河濱公園不僅兼具防洪與休憩功能，更是促進健康的重要場所。

高灘處處長黃裕斌說明，匹克球場地尋覓不易，最後運用有限的灘地空間進行調整，將原本老舊、使用率低的籃球場改建成8面匹克球場，活化場地使用率。工程總經費約新台幣605萬，其中運動部補助約283萬元，自籌322萬元。匹克球場啟用後，採「先到先用」輪流使用，週一至週四開放至晚上10時，週五週六延長開燈至晚上12時。