還差一點 捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）第2度招標

捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）區段標今進行第2度招標，因僅有2家廠商投標，未達《政府採購法》規定3家以上廠商投標門檻。新北捷運局表示，下次只要1家廠商投標，審查符合規定就可進入評選作業，已啟動重新公告招標程序，本月22日將再公告招標，盼11月初完成評選，待中央核定修正計畫及預算後決標。

新北捷運工程局長李政安表示，CQ880B土城高架段今年初由台北捷運局以118.78億預算招標，因無廠商投標而流標，新北市接棒後，首度於6月25日上網公告，招標預算147.3億，8月6開標因無廠商投標而流標，經探詢廠商領標卻沒投標原因，經市場反應逐步檢討履約條件並增加預算為159.9億，並於8月20日再次公告招標。

李政安說，近年因市場缺工缺料、工資及物料飆漲、國內多件大型工程同時推出導致廠商承攬能量趨於飽和，且捷運工期較長面臨的社經狀況風險較高，及國際戰爭影響物料價格波動等現況，種種因素致廠商投標意願變低，但新北接棒土城樹林線後，5個月內辦理關鍵標CQ880B二次招標就有廠商投標。

捷運工程局指出，下周一(22日)再度公告招標，若一切順利，可望11月初完成評選，將採保留決標方式同步作業縮短時程，也期望中央盡速核定修正計畫，以利工程決標及開工，讓捷運「血路都通」。

新北捷運局補充，土城樹林線共分3個區段標，本次開標的土城樹林線CQ880B(土城高架段)區段標，路線全長約3.82公里，包含3座高架車站（LG11、LG12、LG13）、4段高架橋以及1座主變電站。

另CQ890(樹林段)已於2022年11月11日開工，目前進行既有管線遷移、基樁鑽掘及基礎施作、下構墩柱及帽梁施作等施工作業；CQ880A(土城地下段)已於2024年3月1日開工，進行既有管線遷移、覆工系統及金城路二段北側人行道削減等施工作業。