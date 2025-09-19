聽新聞
北市衛生局點名 天母這家烏骨雞檢出沙門氏桿菌
北市衛生局今公布第2波抽驗48件攤商及流動攤販即食食品的結果，1件不符規定是雞掌櫃天母德行店的烏骨雞，被檢出沙門氏桿菌，挨罰3萬元，若未來稽查仍違規將加重處分。
衛生局6月至北市流動攤販及餐車所抽驗即食餐食，包含38件即時食品、3件冰品、4件生鮮蔬果、1件生鮮水產品、1件鮮榨果蔬汁、1件飲料，依類別檢驗食品中微生物衛生標準；1件複抽結果不符規定為雞掌櫃天母德行店的烏骨雞，衛生局檢出沙門氏桿菌，並依食品安全衛生管理法裁處3萬元。
衛生局提醒業者，應重視製作過程、環境衛生及自主管理，包含產品品質衛生、人員衛生等；從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。
