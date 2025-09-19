北美館擴建中...新掌門駱麗真走馬上任 力拚下一個里程碑

台北市立美術館是台灣首座直轄市立美術館，肩負著推廣國家當代藝術的重要使命。北市文化局9月2日發布由駱麗真接任北美館第10任館長，她於昨日走馬上任，強調正值園區擴建計畫的推動階段，將結合自身經驗與館內團隊的專業，為北美館下一個里程碑努力。

昨日布達典禮，文化局長蔡詩萍透露，雖然他早已向多位藝術界專業人士請益，勾勒出北美館未來定位的發展藍圖及適當的人選，但在尋覓新任館長的過程中相當不容易。包含駱麗真在內，他接連探詢過多位人選，經過長時間的溝通與斟酌，才終於拍板定案，也笑稱會將這一段求才的過程收錄在自己卸任後的回憶錄中。

蔡詩萍深信，新任館長駱麗真在台北當代藝術館長任內所累積的豐富策展經驗、國際交流與行政實務，將為北美館注入嶄新能量，無論是面對二期擴建工程的推進，還是場館轉型所需的行政協調，都是未來館務發展的關鍵課題。

駱麗真表示，感謝蔡局長、歷任館長及文化局副局長劉得堅於代理館長期間的耕耘，也要感謝北美館同仁努力。北美館是台灣第一座公立美術館，也是現當代藝術的重要場域，國際級的雙年展即是由北美館發軔；目前正值園區擴建計畫的推動階段，未來將結合自身經驗與館內團隊的專業，共同為北美館的下一個里程碑而努力。