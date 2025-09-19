北美館擴建中...新掌門駱麗真走馬上任 力拚下一個里程碑

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北美館第10任館長昨日布達典禮，新館長駱麗真（中）感謝文化局長蔡詩萍（右）及文化局副局長劉得堅於代理館長期間的耕耘。圖／北市文化局提供
台北市立美術館是台灣首座直轄市立美術館，肩負著推廣國家當代藝術的重要使命。北市文化局9月2日發布由駱麗真接任北美館第10任館長，她於昨日走馬上任，強調正值園區擴建計畫的推動階段，將結合自身經驗與館內團隊的專業，為北美館下一個里程碑努力。

昨日布達典禮，文化局長蔡詩萍透露，雖然他早已向多位藝術界專業人士請益，勾勒出北美館未來定位的發展藍圖及適當的人選，但在尋覓新任館長的過程中相當不容易。包含駱麗真在內，他接連探詢過多位人選，經過長時間的溝通與斟酌，才終於拍板定案，也笑稱會將這一段求才的過程收錄在自己卸任後的回憶錄中。

蔡詩萍深信，新任館長駱麗真在台北當代藝術館長任內所累積的豐富策展經驗、國際交流與行政實務，將為北美館注入嶄新能量，無論是面對二期擴建工程的推進，還是場館轉型所需的行政協調，都是未來館務發展的關鍵課題。

駱麗真表示，感謝蔡局長、歷任館長及文化局副局長劉得堅於代理館長期間的耕耘，也要感謝北美館同仁努力。北美館是台灣第一座公立美術館，也是現當代藝術的重要場域，國際級的雙年展即是由北美館發軔；目前正值園區擴建計畫的推動階段，未來將結合自身經驗與館內團隊的專業，共同為北美館的下一個里程碑而努力。

駱麗真2018年至2019年曾任台北數位藝術中心執行長，推動跨域展演、駐地研究與藝術家共創實驗計畫，提升台灣數位藝術的國際能見度；2019年起擔任台北當代藝術館館長，推動展覽與公共服務並進，擴展多元觀眾群。多年來持續投入藝術與社會的連結，推動台灣當代藝術與文化治理的多元可能性。

館長 美術館 文化局

