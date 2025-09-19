十三行博物館9/27-28化身永續生活實驗基地

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市立十三行博物館

新北市立十三行博物館9月27日至28日將化身永續生活實驗基地，以三大互動體驗及百攤循環市集，引領親子家庭透過遊戲翻轉消費模式，攜手實踐零廢棄日常。從考古沙坑挖掘環境議題，到二手市集重現物品價值，重新定義永續生活的無限可能。

十三行博物館表示，將攜手全臺最具規模的親子二手市集品牌「小樹市集」，匯集超過150個親子攤位，孩子們化身「創意小老闆」交易二手童書、玩具與學用品，更可透過三大沉浸式體驗深化環保意識，在「海廢大作戰」槌球遊戲，以趣味競賽理解微塑膠污染；「環保考古學家」則結合博物館專業，讓親子從沙坑挖掘出模擬千年不腐的塑膠製品，直觀感受垃圾對生態的威脅；呼應館內南島衣飾特展的「布條掛飾DIY」，藉由巧手讓廢棄布料轉化為藝術品，實踐「廢物即資源」的循環理念。

現場更打造多元公益互動空間，「二手童書漂流站」讓知識延續生命，透過書籍的流轉傳遞閱讀的美好；「小小食物銀行」則號召民眾捐贈物資，將愛心送達育幼院，讓孩子們在參與中學習分享與關懷；活動現場結合30個精選永續美食攤位，所有飲品皆採限塑方式，並設置「循環杯租借」攤位，共同推動綠色消費模式。

　館長羅珮瑄表示，十三行博物館不僅肩負保存臺灣歷史文化的重任，更致力於將永續教育融入生活層面，讓環保理念從口號化為每個家庭的日常實踐。邀請大家漫步於考古公園、陽光廣場與博物館園區，在歷史與未來的對話中，共同探索「珍惜資源、守護文化、友善環境」的綠色生活新可能。「十三綠時尚X小樹市集 秋季場」將於9月27日至28日（週六、日）盛大登場，所有體驗活動完全免費，歡迎親子家庭一同參與。

聚傳媒

親子 博物館

