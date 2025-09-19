兒童畫防詐…永和逾千件作品參賽 9/23揭曉

照片為記者拍攝

2025永和區兒童創意繪畫比賽以「防詐小尖兵 攜手護永和」為主題，18日在永和區公所舉辦盛大的評選會。今年徵件踴躍，共吸引超過1700件作品參賽，參賽者從幼兒園到國小皆踴躍參與，展現社區對兒童藝術教育與防詐意識的高度重視。

永和區公所副區長張淑芬表示，舉辦繪畫比賽的初衷是希望藉由小朋友的作品帶動家長與社區的關注，讓防詐觀念「小手牽大手」，成為全民守護永和的重要力量。而今年也特別邀請藝術教育專家、在地藝術家與防詐宣導推廣單位代表組成專業評審團，評選流程分為初選、複審、決選與成績覆核四階段，全程有工作紀錄與公所監督，確保評選公平、公正、公開，選出切合主題又有創意的孩子們的作品。

而常年支持繪畫比賽的新北市副議長陳鴻源則指出，由於近年詐騙事件頻傳，因應詐騙、假訊息等猖獗且必須受到重視，孩子們透過天馬行空的色彩和細膩構圖，把防詐觀念融入日常情境。儘管小朋友還不瞭解詐騙造成多大的危害，但希望藉由舉辦比賽，透過小朋友在創作的過程與家長討論，讓防詐教育能向下扎根。

永和區公所表示，今年小朋友們的作品風格多元、題材緊扣生活，孩子們透過天馬行空的色彩和細膩構圖，把防詐觀念融入日常情境，不僅創意十足，也成功把防詐意識帶入家庭與社區。而得獎名單將於9月23日(二)於新北市永和公所臉書粉絲專頁公告，10月18日(六)於永和國父紀念館進行頒獎典禮，活動當天將展出得獎作品，並同步於永和區公所及中嘉寬頻｜新視波臉書粉絲專頁直播。

聚傳媒