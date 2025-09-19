新北北海岸國際風箏節明登場 白沙灣競技

圖說∕新北市北海岸國際風箏節海報。（圖由新北市北海岸國際風箏節粉專提供）

「2025新北市北海岸國際風箏節」於9月20日上午10時至下午5時，在新北市石門區著名的白沙灣風景區熱鬧登場。今年活動以「追風．迎豐」為主軸，邀請來自德國、瑞士、泰國、韓國、日本等多國風箏好手，與台灣隊伍齊聚一堂，展演造型風箏、軟體風箏及特技風箏，展現國際技藝交流的同時也提升我國風箏文化的能見度。

「2025新北市北海岸國際風箏節」已是第22年舉辦，讓遊客欣賞結合藝術、科技的多元風箏，更是一個適合家人共遊的撫慰心靈場域。

白沙灣以細緻沙灘與湛藍海景著稱，是北海岸最具人氣的海濱景點。活動期間，民眾可一邊欣賞漫天飛舞的風箏，一邊感受海風與陽光交織的景致，享受親近自然的文化假期。今年活動亦結合多項藝文與教育元素，包含風箏彩繪DIY體驗、藝文表演、風動藝術裝置、生態小旅行一日遊，以及農特產品與文創市集。還設有集章闖關與富基漁港消費滿額贈送限量小風箏活動，讓參與民眾在欣賞風箏之餘，也能深入體驗在地風土與文化。

透過活動的多元化設計，市民不僅能感受放風箏的樂趣，更能認識風箏背後蘊含的科學與藝術價值，打造具教育性、趣味性與觀光效益兼具的城市節慶，進一步營造優質多元的文化生活環境，推動北海岸成為國際觀光新亮點。

