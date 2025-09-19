五股環保藝術公園跨河景觀橋正式啟用

照片取自新北市政府

「五股環保藝術公園跨河景觀橋」18日正式啟用，新北市長侯友宜親自主持剪綵儀式，他表示，景觀橋啟用後，居民只要跨橋便可到達五股夏綠地的環保藝術公園，縮短至少1公里以上的路程，到公園運動、散步、遛狗或騎自行車更加便利，提升民眾安全及生活品質，為五股地區增添一處兼具功能性與美感的友善空間。

侯友宜市長指出，新北市府自2019年起推動五股垃圾山整治，將原本雜亂的環境翻轉為「五股夏綠地」，這座景觀橋正是這段轉型歷程的成果之一。他強調，市府一步步落實承諾，為居民打造更美好的生活環境，也為新北水岸注入全新活力與風貌。

水利局說明，五股環保藝術公園跨河景觀橋設計以優雅的下拱式鋼構造型呈現，全長150公尺、橋寬6公尺，採取不落墩設計，兼顧安全、防洪與生態保護，橋面可同時容納行人與自行車通行，並設有無障礙電梯、牽引坡道與休憩座椅，方便長輩及推嬰兒車的家長使用。橋梁色彩上選用象徵五股濕地的「五股藍」，夜間點亮光雕照明，營造出白天與夜晚截然不同的風貌，成為五股地區的新地標。

聚傳媒