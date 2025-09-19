快訊

偷藏6顆肉鬆麵包！陸客籌不出20萬罰金 當場遣返、5年不得入境

整理／確定6人參戰！國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

電價漲了！10月電價平均漲0.71% 四口之家平均每月增70元電費

五股環保藝術公園跨河景觀橋正式啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

「五股環保藝術公園跨河景觀橋」18日正式啟用，新北市長侯友宜親自主持剪綵儀式，他表示，景觀橋啟用後，居民只要跨橋便可到達五股夏綠地的環保藝術公園，縮短至少1公里以上的路程，到公園運動、散步、遛狗或騎自行車更加便利，提升民眾安全及生活品質，為五股地區增添一處兼具功能性與美感的友善空間。

侯友宜市長指出，新北市府自2019年起推動五股垃圾山整治，將原本雜亂的環境翻轉為「五股夏綠地」，這座景觀橋正是這段轉型歷程的成果之一。他強調，市府一步步落實承諾，為居民打造更美好的生活環境，也為新北水岸注入全新活力與風貌。

水利局說明，五股環保藝術公園跨河景觀橋設計以優雅的下拱式鋼構造型呈現，全長150公尺、橋寬6公尺，採取不落墩設計，兼顧安全、防洪與生態保護，橋面可同時容納行人與自行車通行，並設有無障礙電梯、牽引坡道與休憩座椅，方便長輩及推嬰兒車的家長使用。橋梁色彩上選用象徵五股濕地的「五股藍」，夜間點亮光雕照明，營造出白天與夜晚截然不同的風貌，成為五股地區的新地標。

聚傳媒

自行車

相關新聞

解決林口塞車 國1交流道改善工程進度4成5 侯友宜：盼明年底提前完工

新北市林口區近5年人口成長近4成，已達13萬人，南來北往的林口交流道動輒塞車1小時，造成國道與平面道路車流回堵。目前林口...

拆公館圓環引發熱議 蔣萬安表態：該做的事要勇敢去做

北市政9月13日起動工拆公館圓環，先填平地下公車道，交通車流引發熱議。對此，蔣萬安今再表示，該做的事就要勇敢去做，對的事...

北市衛生局點名 天母這家烏骨雞檢出沙門氏桿菌

北市衛生局今公布第2波抽驗48件攤商及流動攤販即食食品的結果，1件不符規定是雞掌櫃天母德行店的烏骨雞，被檢出沙門氏桿菌，...

還差一點 捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）第2度招標

捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）區段標今進行第2度招標，因僅有2家廠商投標，未達《政府採購法》規定3家以上廠...

北美館擴建中...新掌門駱麗真走馬上任 力拚下一個里程碑

台北市立美術館是台灣首座直轄市立美術館，肩負著推廣國家當代藝術的重要使命。北市文化局9月2日發布由駱麗真接任北美館第10...

母視障父癌逝 27歲女2年前也失明…職訓助她逆境重生

新北市視障者約8千多人，27歲小誼2年前因遺傳性糖尿病，導致視網膜剝落失明，由於母親也是視障者，加上父親罹癌甚至病逝，突...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。