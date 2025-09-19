快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

北市抽查攤販即食食品 烏骨雞檢出沙門氏桿菌

中央社／ 台北19日電

北市衛生局今天公布攤販即食食品最新抽查結果，48件商品中有1件不合格，為雞掌櫃天母德行店的烏骨雞檢出沙門氏桿菌，除開罰新台幣3萬元外，若未來稽查仍違規將加重處分。

北市衛生局6月份至攤商、流動攤販及餐車抽驗48件即食食品，今天公布檢驗結果，有1件產品初驗不合格並給予改善期後，再度複檢結果仍不符規定，已依違反食品安全衛生管理法罰3萬元。

依據衛生局公布名冊，不合格產品為雞掌櫃天母德行店的烏骨雞，檢出沙門氏桿菌陽性。

衛生局表示，未來將加強稽查此店家，若再度檢出不合格將加重處分，最高可罰300萬元。衛生局同時提醒業者，重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，從業人員也應重視個人衛生及手部清潔消毒。

衛生福利部食品藥物管理署官網指出，沙門氏桿菌可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品，所引起的食品中毒事件常居世界各地首位或第2位，被人體誤食後會引發下痢、腹痛、寒顫、發燒、嘔吐等症狀。

