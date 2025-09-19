快訊

書偉父親過世！相信音樂證實噩耗 Energy今晚演出5缺1

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

成交量近6千億、台積電殺尾盤爆量跌15元 拖累大盤挫190點收25,578點

聽新聞
0:00 / 0:00

母視障父癌逝 27歲女2年前也失明…職訓助她逆境重生

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
小誼2年因視網膜剝落而失明，由於母親也是視障者，父親罹癌病逝，她須承擔照顧家庭壓力，所幸透過社工協助及職訓，終於讓她成功進入職場。圖／新北市社會局提供
小誼2年因視網膜剝落而失明，由於母親也是視障者，父親罹癌病逝，她須承擔照顧家庭壓力，所幸透過社工協助及職訓，終於讓她成功進入職場。圖／新北市社會局提供

新北市視障者約8千多人，27歲小誼2年前因遺傳性糖尿病，導致視網膜剝落失明，由於母親也是視障者，加上父親罹癌甚至病逝，突然間要承擔照顧家庭的壓力。所幸透過社工協助及職訓，終於讓她成功進入職場，生活終於露出曙光。

新北市社會局委託伊甸社會福利基金會辦理的新北市樂明身心障礙者服務中心，20年來陪伴視障者及其家庭走過失去視力的衝擊，同時提供社會支持與生活重建的服務，讓他們有勇氣走出繭封的人生。

小誼為了照顧同為視障的母親，在她最無助時，想起母親過去曾接受樂明中心的服務，於是也尋求協助，社工鼓勵她先接受手術，手術後開始學習盲用手機及定向行動和生活技能。

隔年小誼為減輕家庭經濟負擔，主動表示希望能接受職訓，後來順利通過按摩職訓面試，也對未來重新燃希望，不僅透過按摩賺錢，更計畫學習鋼琴、烘焙與手沖咖啡，開啟「斜槓視障青年」人生，她樂觀表示，「雖然眼睛看不見，但希望透過另類方式體驗世界的美好。」

新北市樂明身心障礙者服務中心主任莊琇吟表示，中心自成立以來已服務超過4千位視障者及家庭，提供個案管理、轉銜服務、生活重建、心理支持等，協助他們走過灰暗，重建自立與自信。

視障者

延伸閱讀

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

「超人醫師」徐超斌癌逝…化療後仍進診間 曾自嘲「病人照顧病人」

專訪／林依晨最大情欲尺度！完美人妻超嚴苛　親吐：放過自己吧

專訪／林依晨最大情欲尺度！完美人妻超嚴苛　親吐：放過自己吧

相關新聞

解決林口塞車 國1交流道改善工程進度4成5 侯友宜：盼明年底提前完工

新北市林口區近5年人口成長近4成，已達13萬人，南來北往的林口交流道動輒塞車1小時，造成國道與平面道路車流回堵。目前林口...

拆公館圓環引發熱議 蔣萬安表態：該做的事要勇敢去做

北市政9月13日起動工拆公館圓環，先填平地下公車道，交通車流引發熱議。對此，蔣萬安今再表示，該做的事就要勇敢去做，對的事...

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

母視障父癌逝 27歲女2年前也失明…職訓助她逆境重生

新北市視障者約8千多人，27歲小誼2年前因遺傳性糖尿病，導致視網膜剝落失明，由於母親也是視障者，加上父親罹癌甚至病逝，突...

北市拆公館圓環 雙北共同監控車流：幾無停等延滯現象

台北市羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程9月13日凌晨啟動。為因應施工期間道路交通之動態變化，雙北共同建立公館圓環專案聯...

淡北道路遷移高壓電纜 9月22日起夜間封閉民權路部分路段

淡北道路施工中，新北市新工處表示，為推動淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作業，將於9月22日起夜間施工，封閉民權路（往淡水方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。