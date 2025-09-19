母視障父癌逝 27歲女2年前也失明…職訓助她逆境重生

新北市視障者約8千多人，27歲小誼2年前因遺傳性糖尿病，導致視網膜剝落失明，由於母親也是視障者，加上父親罹癌甚至病逝，突然間要承擔照顧家庭的壓力。所幸透過社工協助及職訓，終於讓她成功進入職場，生活終於露出曙光。

新北市社會局委託伊甸社會福利基金會辦理的新北市樂明身心障礙者服務中心，20年來陪伴視障者及其家庭走過失去視力的衝擊，同時提供社會支持與生活重建的服務，讓他們有勇氣走出繭封的人生。

小誼為了照顧同為視障的母親，在她最無助時，想起母親過去曾接受樂明中心的服務，於是也尋求協助，社工鼓勵她先接受手術，手術後開始學習盲用手機及定向行動和生活技能。

隔年小誼為減輕家庭經濟負擔，主動表示希望能接受職訓，後來順利通過按摩職訓面試，也對未來重新燃希望，不僅透過按摩賺錢，更計畫學習鋼琴、烘焙與手沖咖啡，開啟「斜槓視障青年」人生，她樂觀表示，「雖然眼睛看不見，但希望透過另類方式體驗世界的美好。」

新北市樂明身心障礙者服務中心主任莊琇吟表示，中心自成立以來已服務超過4千位視障者及家庭，提供個案管理、轉銜服務、生活重建、心理支持等，協助他們走過灰暗，重建自立與自信。