快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

北市拆公館圓環 雙北共同監控車流：幾無停等延滯現象

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
雙北共同建立公館圓環專案聯合監控機制，持續即時監控與號誌動態調整。圖／北市交工處提供
雙北共同建立公館圓環專案聯合監控機制，持續即時監控與號誌動態調整。圖／北市交工處提供

北市羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程9月13日凌晨啟動。為因應施工期間道路交通之動態變化，雙北共同建立公館圓環專案聯合監控機制，持續即時監控與號誌動態調整，福和橋、永福橋、公館圓環及周邊路段交通狀況已逐步穩定，今天上午尖峰時段車流維持正常。

北市交工處表示，截至今日上午8時，福和橋往東停等長度約40公尺，較施工前9月8日減少450公尺；永福橋往東、羅斯福路往北及往南則無停等延滯之現象。

交工處指出，工程初期會有車輛動態改變路徑選擇之情形，故車流每日變化程度會較高，於9月15日上班首日永福橋車流增加情形，台北市立即取消部分路邊停車格，並配合號誌調整及員警疏導。至第3日（9月17日），尖峰時段車流已恢復正常。

另外，9月18日上午尖峰時段曾發生2起事故，分別為永福橋頭進城方向與福和橋進城機車道。前者於8時30分恢復順暢，後者於9時15分恢復順暢，雖短暫造成回堵，但經即時處理車流隨即恢復。

交工處指出，雙北將持續聯合監控各路段並依即時路況動態調整號誌，配合員警現場疏導，遇有事故或異常壅塞均能快速排除，以確保市民安全，並降低施工期間之交通衝擊。

北市 監控 公館圓環

延伸閱讀

拆公館圓環引發熱議 蔣萬安表態：該做的事要勇敢去做

拆公館圓環工程 李四川：有助雙北市民一定盡力做

公館圓環有塞還是等紅燈？徐巧芯：有些人盼塞才有「相罵本」

公館圓環施工公車一度塞車 北市：廠商違規將開罰

相關新聞

解決林口塞車 國1交流道改善工程進度4成5 侯友宜：盼明年底提前完工

新北市林口區近5年人口成長近4成，已達13萬人，南來北往的林口交流道動輒塞車1小時，造成國道與平面道路車流回堵。目前林口...

拆公館圓環引發熱議 蔣萬安表態：該做的事要勇敢去做

北市政9月13日起動工拆公館圓環，先填平地下公車道，交通車流引發熱議。對此，蔣萬安今再表示，該做的事就要勇敢去做，對的事...

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

北市拆公館圓環 雙北共同監控車流：幾無停等延滯現象

台北市羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程9月13日凌晨啟動。為因應施工期間道路交通之動態變化，雙北共同建立公館圓環專案聯...

淡北道路遷移高壓電纜 9月22日起夜間封閉民權路部分路段

淡北道路施工中，新北市新工處表示，為推動淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作業，將於9月22日起夜間施工，封閉民權路（往淡水方...

北市街頭廣告物看得到、沒人管？建管處查了還有違規

北市街頭不少廣告物林立，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，甚至只...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。