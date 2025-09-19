北市拆公館圓環 雙北共同監控車流：幾無停等延滯現象

台北市羅斯福路與基隆路口交通安全改善工程9月13日凌晨啟動。為因應施工期間道路交通之動態變化，雙北共同建立公館圓環專案聯合監控機制，持續即時監控與號誌動態調整，福和橋、永福橋、公館圓環及周邊路段交通狀況已逐步穩定，今天上午尖峰時段車流維持正常。

北市交工處表示，截至今日上午8時，福和橋往東停等長度約40公尺，較施工前9月8日減少450公尺；永福橋往東、羅斯福路往北及往南則無停等延滯之現象。

交工處指出，工程初期會有車輛動態改變路徑選擇之情形，故車流每日變化程度會較高，於9月15日上班首日永福橋車流增加情形，台北市立即取消部分路邊停車格，並配合號誌調整及員警疏導。至第3日（9月17日），尖峰時段車流已恢復正常。

另外，9月18日上午尖峰時段曾發生2起事故，分別為永福橋頭進城方向與福和橋進城機車道。前者於8時30分恢復順暢，後者於9時15分恢復順暢，雖短暫造成回堵，但經即時處理車流隨即恢復。

交工處指出，雙北將持續聯合監控各路段並依即時路況動態調整號誌，配合員警現場疏導，遇有事故或異常壅塞均能快速排除，以確保市民安全，並降低施工期間之交通衝擊。