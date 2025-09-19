淡北道路遷移高壓電纜 9月22日起夜間封閉民權路部分路段

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
為進行淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作，預計自9月22日起夜間施工，將封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間，請用路人配合交維導引改道行駛民權路92巷。圖／新北市新工處提供
淡北道路施工中，新北市新工處表示，為推動淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作業，將於9月22日起夜間施工，封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間。

新工處說明，因台電既有高壓電纜與淡北道路高架橋墩位置衝突，須先完成管線遷移作業；為降低交通影響，橫越民權路管線埋設作業採取分階段進行施工交維，並於夜間施工避開尖峰時段，以兼顧施工效率與交通安全。

新工處指出，預計自9月22日起至10月15日止，於每日夜間10時至隔日清晨6時進行施工，將封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間，請用路人配合交維導引改道行駛民權路92巷。

工務局表示，淡北道路工程進度穩定推展中，目前已完成淡金路高架橋橋墩，關渡大橋匝道內的主線高架橋墩、主線高架橋懸臂工法工作車也陸續作業中，年底將施作橋面板推進。民權路台電高壓電纜遷移工程預計於115年1月完成，接續將施作民權路中央分隔帶之主線高架橋墩。

淡北道路預計2029年完工通車，完工後可紓解台2線竹圍-紅樹林路廊交通瓶頸，縮短淡水往返台北市的交通時間，提升居民生活便利性。

為推動淡北道路工區範圍高壓電纜遷移作業，新北市新工處將於9月22日起夜間施工，封閉民權路（往淡水方向）關渡大橋右岸觀景台至土地公鼻福德宮區間。圖／新北市新工處提供
