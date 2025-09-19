快訊

解決林口塞車 國1交流道改善工程進度4成5 侯友宜：盼明年底提前完工

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市長侯友宜今天前往林口交流道視察林口交流道南出北入匝道改善工程。記者林媛玲／攝影
新北市長侯友宜今天前往林口交流道視察林口交流道南出北入匝道改善工程。記者林媛玲／攝影

新北市林口區近5年人口成長近4成，已達13萬人，南來北往的林口交流道動輒塞車1小時，造成國道與平面道路車流回堵。目前林口交流道改善工程進度45.73%，今新北市長侯友宜前往視察，交通部高速公路局表示，改善工程預計民國116年1月完工，屆時預估可節省3成交通旅行時間。

為紓解國道1號林口交流道交通壅塞，新北市府109年9月向交通部爭取評估增設北入匝道，與高公局研商，於110年4月經行政院核定可行性評估後，高公局辦理規畫設計作業及工程招標，112年5月開工。

侯友宜今前往視察「國道1號林口交流道南出北入匝道改善工程」，實地了解工程進度，他說，期望整體工程能於明（115）年底提前完工，盡快提升國道主線和地區聯絡道路運轉效率，促進林口及龜山地區都會型態的蓬勃發展。

立委洪孟楷表示，林口交流道是全台交通量最大的交流道，然而雙北不分家，整個交通需一起綜觀，另包括五股、圓山及汐止交流道，這就像一條線上有4個死結，工程改善後能夠把4個死結打開，讓交通更順暢。且高公局在跟時間賽跑，因每天晚上12點才進場施工，早上6就要撤場開放給通勤族使用，人員調配及工程品質等都相較困難許多。

侯友宜指出，國道1號林口交流道為新北林口及桃園龜山進出國道的主要路徑，隨著林口地區的社會住宅、三井Outlet、媒體園區、工一產業專區及物流園區等大型開發案陸續完成，改善工程完工後，可改善匝道車流交織、降低交通事故、提升匝道與地區道路服務水準。地方延滯交通節省三成。

交通局也指出，除林口交流道外，國道1號五股交流道北入北出匝道改善工程，其中的北出匝道預計於10月提前完工通車，屆時可有效分流主線北上車流，改善台64楓江路匝道周邊回堵情形，強化塭仔圳重劃區與五股地區民眾通勤效率。

另外還有「國道3號增設金城交流道工程」與「國道3號中和交流道改善工程」亦持續穩步推進，完工後將可優化市區道路與台64、台65快速道路銜接效能，提升土城、中和、新莊、板橋等地區聯外運輸韌性，完善整體交通路網。

交通局長鍾鳴時說，為配合匝道改善完工後的交通需求變化，也將同步啟動「文化一路至林口北入匝道」公車專用道可行性評估，期強化公車路網，並滾動式檢討號誌秒數分配及車道調整，降低交通衝擊。

新北林口交流道新增林口A南出左轉高架匝道，透過工程改善，可降低當地交通負荷。記者林媛玲／攝影
新北林口交流道新增林口A南出左轉高架匝道，透過工程改善，可降低當地交通負荷。記者林媛玲／攝影

