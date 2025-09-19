解決林口塞車 國1交流道改善工程進度4成5 侯友宜：盼明年底提前完工

新北市林口區近5年人口成長近4成，已達13萬人，南來北往的林口交流道動輒塞車1小時，造成國道與平面道路車流回堵。目前林口交流道改善工程進度45.73%，今新北市長侯友宜前往視察，交通部高速公路局表示，改善工程預計民國116年1月完工，屆時預估可節省3成交通旅行時間。

為紓解國道1號林口交流道交通壅塞，新北市府109年9月向交通部爭取評估增設北入匝道，與高公局研商，於110年4月經行政院核定可行性評估後，高公局辦理規畫設計作業及工程招標，112年5月開工。

侯友宜今前往視察「國道1號林口交流道南出北入匝道改善工程」，實地了解工程進度，他說，期望整體工程能於明（115）年底提前完工，盡快提升國道主線和地區聯絡道路運轉效率，促進林口及龜山地區都會型態的蓬勃發展。

立委洪孟楷表示，林口交流道是全台交通量最大的交流道，然而雙北不分家，整個交通需一起綜觀，另包括五股、圓山及汐止交流道，這就像一條線上有4個死結，工程改善後能夠把4個死結打開，讓交通更順暢。且高公局在跟時間賽跑，因每天晚上12點才進場施工，早上6就要撤場開放給通勤族使用，人員調配及工程品質等都相較困難許多。

侯友宜指出，國道1號林口交流道為新北林口及桃園龜山進出國道的主要路徑，隨著林口地區的社會住宅、三井Outlet、媒體園區、工一產業專區及物流園區等大型開發案陸續完成，改善工程完工後，可改善匝道車流交織、降低交通事故、提升匝道與地區道路服務水準。地方延滯交通節省三成。

交通局也指出，除林口交流道外，國道1號五股交流道北入北出匝道改善工程，其中的北出匝道預計於10月提前完工通車，屆時可有效分流主線北上車流，改善台64楓江路匝道周邊回堵情形，強化塭仔圳重劃區與五股地區民眾通勤效率。

另外還有「國道3號增設金城交流道工程」與「國道3號中和交流道改善工程」亦持續穩步推進，完工後將可優化市區道路與台64、台65快速道路銜接效能，提升土城、中和、新莊、板橋等地區聯外運輸韌性，完善整體交通路網。