老齡犬貓數量漸增 新北開設長照課程提升獸醫、業者專業能力

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
寵物長照疼痛評估及護理課程。圖／新北市動保處提供
寵物長照疼痛評估及護理課程。圖／新北市動保處提供

老齡犬貓數量增加，為培訓特定寵物長照專業人員，新北市動保處日前開辦長照教育訓練課程。藉由本次課程來提升獸醫師及寵物業者的寵物長照專業能力，另通過考試者即可申請設置長照機構或展延換照。

目前新北市家犬約18萬隻，10歲以上高齡犬佔總數3成；家貓約有14萬隻，10歲以上高齡貓佔總數2成。新北市目前已設立87家特定寵物長照醫療與照護機構，包含特定寵物長照動物醫院47家、特定寵物業長照之家40家。

動保處表示，現今寵物長照醫療的發展從以往的西醫治療，現逐漸轉變成中西醫整合物理復健醫療，並結合中獸醫學之針灸，不僅有效減緩高齡寵物的關節疼痛，改善行動能力，也大大提升牠們的生活品質。因近年來高齡寵物逐漸增加的趨勢，此次課程報名相當踴躍。

飼主朱小慈分享家中毛寶貝「狼妹」的長壽秘訣，除了每天定時定量提供飼料與補充水分外，也會幫牠做按摩，並陪伴聊天互動。因為有每天規律散步運動，狼妹即使年紀漸長，仍能保持良好的體力與精神。

朱小慈回憶，狼妹今年因發現身上長骨刺而一度不適，所幸經過針灸與水療治療後，已順利恢復健康，繼續快樂地陪伴家人。朱小慈說，狼妹已16歲，就像家裡多一位長者，新北設立特定寵物長照機構，讓飼主能獲得更完善的協助，不僅全面提升高齡寵物的醫療與照護福祉，也有效減輕飼主在照顧年老毛孩時的壓力與負擔。

橘貓「橘子」起因為後腳突然無法施力，飼主經人介紹前往動保處合作的長照動物醫院為其針灸。雖然針灸見效成果較慢，但飼主注意到橘子的腳可以越來越用力。而且在療程中，醫院同時搭配遠紅外線治療儀，藉以緩解各種疼痛並減少橘子對藥物的依賴。在醫院療程後橘子的後腳終於恢復正常。

新北市動保處表示，長照醫療機構及特寵業者在具備專業能力時，同時可幫助減輕飼主獨自照顧高齡寵物的心理與生理壓力。飼主們可以將毛寶貝們送到持有特定寵物長照認證牌，備有完善設備及專業照護人員的長照機構，讓寵物身上的慢性疾病透過物理治療得到舒緩。

合作長照動物醫院幫貓針灸。圖／新北市動保處提供
合作長照動物醫院幫貓針灸。圖／新北市動保處提供

寵物 長照

