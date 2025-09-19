快訊

北市街頭廣告物看得到、沒人管？建管處查了還有違規

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市街頭不少廣告物林立，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，審計報告要求改善。此為北市街景示意圖。本報系資料照／記者曾原信攝影
北市街頭不少廣告物林立，但建管處2018年核准、核備385件大小型廣告物許可案中，9成4無法掌握民眾繼續使用與否，甚至只列管的214件都已失效，審計報告要求改善。建管處回應，已於8月底清查完，已發函通知8件違規案限期改善。

台北市廣告物管理自治條例指出，招牌廣告、樹立廣告的許可證有效期間為5年，張貼廣告設置許可則是2年，期限屆滿後，應自行拆除並回復原狀，如有繼續使用必要者，分別應於期滿前6個月內、2個月內重新申請。限期仍未改善者，建管處可處使用人或設置處所所有權人6000元以上3萬元以下罰鍰，得連續處罰，甚至得命自行拆除。

審計報告發現，建管處2018年核准（備）招牌廣告、樹立廣告的許可證或張貼廣告設置許可案共385件，但至去年10月29日僅列管214件，且分別於2020年2月至2023年12月間屆期，其餘171件因新舊管理系統資料轉移，只留廣告物地址，無相關許可字號可查確切屆期日。

報告也提到，建管處未列管全數許可證或設置許可的效期屆期日，並追蹤廣告物現況，導致385件大小型廣告物許可案中，有363件、94.29%無法掌握民眾是否繼續使用廣告物，不利廣告物管理，要求精進管理措施。

建管處回應，已於去年5月15日將現行台北市廣告物管理系統加入「廣告物許可清冊複合式查詢」功能，可有效篩選設置許可效期屆滿案件後續通知改善。另民眾申請廣告物時，須檢附廣告物切結書，切結遵守北市廣告物管理自治條例第21或24條規定，否則無條件被建管處拆除且收取代拆費或被罰。

至於363件未掌握民眾繼續使用廣告物需求狀態，建管處經造冊列管釐清是否需重新申請設置許可，已於8月底前清查完成，8案違規，發函限期文到30天內拆除改善或補辦手續，逾期未改善則連續處罰到拆除或重新補辦手續為止。

廣告 北市 切結書

