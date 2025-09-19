快訊

信義線東延最難捷運！1.4公里花9年克服地質還經歷疫情

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北捷運「捷運信義線東延段」，廣慈/奉天宮站。記者黃義書／攝影
台北捷運「捷運信義線東延段」，廣慈/奉天宮站。記者黃義書／攝影

信義線東延段短短一站、1.4公里工程，2016年動工至今終於快完工，這條堪稱「史上最困難」捷運，幾乎靠工程人員意志力才逐一克服，尤其最重要施工階段又遇疫情，背後默默付出的工程人員坦言，東延段快完工，心中大石頭終於快能放下。

被同事稱呼「大仁哥」的北市捷運局二區工程處副總工程司陳建仁，本身也是東延段工務所主任。陳建仁坦言，東延段之所以困難，在於路線非大馬路主幹道，可施工的路幅有限，施工機具距離建物騎樓僅60至70公分，幾乎是貼著民宅在施工，工程壓力根本不容許一丁點差池。

另外，車站開挖需到地下十層樓深的原因是考量周邊福德街都是老公寓，在隧道段局部道路寬度有限，鑽掘隧道必須進入到民宅下方，考量隧道穿越建物未來都更需求，無法避免有興建地下停車空間需求，所以讓捷運隧道及車站挖深一點，可以降低對民宅未來改建的限制。

至於工程最困難，還是站體在台北盆地邊緣、虎山腳旁，他回憶，工程一開始開挖時，挖到地下10公尺深時，就陸續遇到較硬岩盤，加上上層屬軟弱土層，福德街過去還有瑠公圳五分埔支流，工區旁有永春陂濕地公園，土壤含水量高，土層只要受一點擾動就沒支撐力、易坍塌，讓施工人員屢屢遇到挫折。

「一般捷運工程潛盾機一天可鑽10至15公尺，不過東延段有岩盤，四條隧道24小時作業，卻僅能推進2.5公尺。」陳建仁說，施工過程最令大家沮喪的，就是連續壁明明都做好，機具卻無法在工區穩固導致無法作業，只能多加水泥才能讓施工層硬一點，讓工人與機具站在上面，等同要多花1.5倍的施工時間。

甚至東延段最重要的結構施工階段，正好也遇到了新冠疫情，導致工班無法維持正常出班。陳建仁回憶，整整疫情兩年多，每天最擔心的就是動不動就有工人染疫須停工，還有外籍工人、技術工等進不來，還好疫情慢慢趨緩，才讓延宕的進度慢慢補上來。

「就是抱著長期抗戰的決心，終於克服困難！」陳建仁坦言，信義線東延段是他蓋捷運這麼多年經歷中，遇到最困難的一次，參與施工至今的這8年多來，幾乎待工區時間比在家還長非常多，過程中遇到困難，就與廠商一起討論如何克服、精進，現在終於進入完工最後一哩路，終於可以鬆一口氣。

