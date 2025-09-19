快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

貼著民宅施工 東延段工程壓力大

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

台北捷運信義線東延段短短1站、1.4公里工程，2016年11月動工至今已近9載，這條「史上最困難」捷運逐一克服當初認定的「不可能的任務」，尤其施工階段還遭逢疫情，動輒有工人染疫須停工。北市捷運局二區工程處副總工程司陳建仁說，「多數時間貼著民宅在施工，根本不容許一丁點差池」。

東延段挑戰難度包括開挖深度近地下10層，站體規模也是一般高運量標準站的2倍，最困難的是，還須克服淺層泥沼軟土到深層硬岩的複雜地質條件。

陳建仁被同事稱為「大仁哥」，他也是東延段工務所主任。他說，施工8年多，住工區時間比住家裡還長，東延段的困難在於路線非主幹道，可施工的路幅有限，施工機具距離建物騎樓僅60至70公分，幾乎是貼著民宅在施工，工程壓力極大。

他說，車站須開挖到地下10層樓深，是考量福德街都是老公寓，鑽掘隧道須進入民宅下方，並考量相關區域未來都更可能興建地下停車空間，只能把隧道和車站挖更深一點，降低對民宅未來改建的限制。

談起工程最困難處，陳建仁回憶，起初開挖到地下10公尺深時，就陸續遇到較硬岩盤，上層都是軟弱土層，福德街過去有瑠公圳五分埔支流，工區旁有永春陂濕地公園，土壤含水量相當高，土層只要受一點擾動就沒支撐力、易坍塌，施工屢遇挫折，「一般捷運工程潛盾機一天可鑽10至15公尺，東延段有岩盤，4條隧道24小時作業只能推進2.5公尺。」

陳建仁說，施工過程最令大家沮喪的，就是連續壁做好了，機具卻無法在工區穩固施工，無法作業，只能多加水泥加硬施工層，要多花1.5倍時間；最重要的結構施工階段還遇到新冠疫情，動不動就有工人染疫須停工，外籍工人、技術工等也進不來。

延伸閱讀

拆公館圓環工程 李四川：有助雙北市民一定盡力做

竹北蓮花路鳳岡路道路龜裂 縣府拚年底前完成改善

北捷信義線東延段進度達87% 拚115年首季通車

「史上最難捷運」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

北市試辦電子圍籬共享單車 違規還車續計費

北市府推動低碳永續，交通局昨宣布，即日起至明年2月，將在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，免車柱、建置快速、成本...

淡水護樹團體控執法過當 新北警：違規闖工區依法處理

淡海公七自然公園自救會反對新北市府在公園地建置警消廳舍，前天靜坐抗議，部分人士遭警方逮捕，昨天轉往新北市府前開記者會批警...

北市府前市民廣場 都審過關 明年動工

台北市府將斥資8.2億將市府廣場打造「深呼吸的公園」，亮點還有「兒童遊樂場」，要打造四度空間的設施，此案歷經4次北市都審...

廣角鏡／海洋大學北海岸微塑膠危害調查

台灣海洋大學研究團隊曾在台灣多處河川出海口，採集野生牡蠣發現體內有微塑膠（MPs），顯示海洋廢棄物對環境汙染隱憂。海大9...

貼著民宅施工 東延段工程壓力大

台北捷運信義線東延段短短1站、1.4公里工程，2016年11月動工至今已近9載，這條「史上最困難」捷運逐一克服當初認定的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。