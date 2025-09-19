貼著民宅施工 東延段工程壓力大

台北捷運信義線東延段短短1站、1.4公里工程，2016年11月動工至今已近9載，這條「史上最困難」捷運逐一克服當初認定的「不可能的任務」，尤其施工階段還遭逢疫情，動輒有工人染疫須停工。北市捷運局二區工程處副總工程司陳建仁說，「多數時間貼著民宅在施工，根本不容許一丁點差池」。

東延段挑戰難度包括開挖深度近地下10層，站體規模也是一般高運量標準站的2倍，最困難的是，還須克服淺層泥沼軟土到深層硬岩的複雜地質條件。

陳建仁被同事稱為「大仁哥」，他也是東延段工務所主任。他說，施工8年多，住工區時間比住家裡還長，東延段的困難在於路線非主幹道，可施工的路幅有限，施工機具距離建物騎樓僅60至70公分，幾乎是貼著民宅在施工，工程壓力極大。

他說，車站須開挖到地下10層樓深，是考量福德街都是老公寓，鑽掘隧道須進入民宅下方，並考量相關區域未來都更可能興建地下停車空間，只能把隧道和車站挖更深一點，降低對民宅未來改建的限制。

談起工程最困難處，陳建仁回憶，起初開挖到地下10公尺深時，就陸續遇到較硬岩盤，上層都是軟弱土層，福德街過去有瑠公圳五分埔支流，工區旁有永春陂濕地公園，土壤含水量相當高，土層只要受一點擾動就沒支撐力、易坍塌，施工屢遇挫折，「一般捷運工程潛盾機一天可鑽10至15公尺，東延段有岩盤，4條隧道24小時作業只能推進2.5公尺。」

陳建仁說，施工過程最令大家沮喪的，就是連續壁做好了，機具卻無法在工區穩固施工，無法作業，只能多加水泥加硬施工層，要多花1.5倍時間；最重要的結構施工階段還遇到新冠疫情，動不動就有工人染疫須停工，外籍工人、技術工等也進不來。