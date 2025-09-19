快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

史上最難 信義線東延段拚明年首季通車

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北市長蔣萬安昨視察「捷運信義線東延段」進度，圖為廣慈/奉天宮站。記者黃義書／攝影
有「捷運史上最困難工程」之稱的北捷信義線東延段，預計今年底完工，明年第一季通車；配合環狀線東環段，可望打通北市東區的任督二脈。在中央通知刪減捷運補助後，台北市長蔣萬安昨視察東延段進度，首次搭乘動態測試列車，宣示會如期完工。

東延段工程進度87.12%，今年7月起啟動列車動態測試，蔣萬安直到昨天才試乘，他與副市長李四川從象山站搭乘列車到「廣慈／奉天宮站」視察。一上列車，當時因早已坐滿民代，有民代想讓位給李四川，李笑一笑指著優先座說「我坐這裡就好」，眾人莞爾。

蔣萬安說，信義線東延段雖只有1站，長度僅1.4公里，但對台北捷運來說，日後透過東環段將串聯信義、南港、內湖三大交通軸帶，大幅縮短民眾的通勤時間，提升城市競爭力。

台北市長蔣萬安（右）上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影 黃義書
蔣萬安表示，他從象山搭乘至廣慈／奉天宮站，感觸良多。前年視察時，車站仍在施工，月台層側牆結構尚未完成，如今月台門已安裝，車站裝修進入最後階段。今年7月23日列車首次駛入廣慈／奉天宮站啟動動態測試，是通車前的指標性里程碑。

工程接近完工，預算卻出狀況，北市捷運局統計，信義線東延段、萬大線第一期、環狀線南北環及東環段，中央4月說好要補助80億元，但8月一紙公文就砍近60億元，除了信義東延砍66%、其他砍75%。

蔣萬安續連日來砲火，批行政院和交通部對於給予地方捷運建設補助的數字兜不攏，希望中央不要只為了對抗和壓制地方，一再罔顧民生和地方的基礎建設，「除了大砍捷運建設的補助經費，還砍了孩子學校電費補助、年輕人租金補貼」，他會和台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁，希望中央能夠給予地方原本就已核定的捷運補助經費。

台北捷運工程局副局長陳景池表示，信義線東延段之所以是台北市東區關鍵一站，是因廣慈園區是信義行政中心，福德街、南港公園一布合密集，卻無捷運可搭，目前須先搭公車才能銜接。現在福德街周邊居民到內科需45分鐘，未來東延段通車後，只需17分鐘。

