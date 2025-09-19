快訊

捷運經費之爭！交通部喊地方要有責任感 北市轟：總統顏面踩腳下

聽新聞
0:00 / 0:00

北市府前市民廣場 都審過關 明年動工

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
北市府前的市民廣場改造案，斥資8.2億打造成「深呼吸的公園」。記者楊正海／攝影
北市府前的市民廣場改造案，斥資8.2億打造成「深呼吸的公園」。記者楊正海／攝影

台北市府將斥資8.2億將市府廣場打造「深呼吸的公園」，亮點還有「兒童遊樂場」，要打造四度空間的設施，此案歷經4次北市都審會，昨審議通過。公園處表示，預計明年9月發包、10月動工，2028年底完成，北市跨年晚會將有全新風貌。

公園處指出，市民廣場改造目前以「森林都心」、「城市舞台」及「全齡共融」3大設計理念為核心，大規模提升基地綠覆率、設置多功能棚架完備活動硬體設施，打造「風雨走廊」串聯議會及市府動線及增設親子互動空間。

此案一大亮點是兒童遊戲場，占地達500多坪，主遊戲規畫「雲端兒童遊戲場」，要打造四度空間的遊戲設施。北市府認為，兒童遊戲區要考量兒童能換洗衣服、家長休憩區及2歲以下兒童遊戲空間規畫。

都審會委員昨指出，兒童遊戲區要像「隱藏在森林」，與周邊環境融合。委員也討論風雨走廊、水池、燈飾照明等，希望水池能加強安全維護，並撤掉未來可能會影響舞台搭建的2支高燈。都審會討論後裁示通過，後續優化會交由公園處參考，再將計畫書送市府核定。

公園處副處長曹彥綸指出，目前尚未定案的是連接北市議會的風雨走廊，依據目前規畫設計，市政大樓端尚未直接銜接上，但委員希望能連通，未來會和北市府公管中心再討論，目前已經先預留空間。

延伸閱讀

北市男進超商不慎擦撞陌生人 頭慘挨悶棍「撕裂傷」送醫

新地標 北市東園國小捷運共構大樓啟用

北市醫美診所病人「陰莖增大」手術後亡 衛生局：不排除停業

北市府前「市民廣場」改造今都審通過 2029北市跨年將迎新風貌

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

北市試辦電子圍籬共享單車 違規還車續計費

北市府推動低碳永續，交通局昨宣布，即日起至明年2月，將在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，免車柱、建置快速、成本...

淡水護樹團體控執法過當 新北警：違規闖工區依法處理

淡海公七自然公園自救會反對新北市府在公園地建置警消廳舍，前天靜坐抗議，部分人士遭警方逮捕，昨天轉往新北市府前開記者會批警...

北市府前市民廣場 都審過關 明年動工

台北市府將斥資8.2億將市府廣場打造「深呼吸的公園」，亮點還有「兒童遊樂場」，要打造四度空間的設施，此案歷經4次北市都審...

廣角鏡／海洋大學北海岸微塑膠危害調查

台灣海洋大學研究團隊曾在台灣多處河川出海口，採集野生牡蠣發現體內有微塑膠（MPs），顯示海洋廢棄物對環境汙染隱憂。海大9...

貼著民宅施工 東延段工程壓力大

台北捷運信義線東延段短短1站、1.4公里工程，2016年11月動工至今已近9載，這條「史上最困難」捷運逐一克服當初認定的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。