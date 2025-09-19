北市府前市民廣場 都審過關 明年動工

台北市府將斥資8.2億將市府廣場打造「深呼吸的公園」，亮點還有「兒童遊樂場」，要打造四度空間的設施，此案歷經4次北市都審會，昨審議通過。公園處表示，預計明年9月發包、10月動工，2028年底完成，北市跨年晚會將有全新風貌。

公園處指出，市民廣場改造目前以「森林都心」、「城市舞台」及「全齡共融」3大設計理念為核心，大規模提升基地綠覆率、設置多功能棚架完備活動硬體設施，打造「風雨走廊」串聯議會及市府動線及增設親子互動空間。

此案一大亮點是兒童遊戲場，占地達500多坪，主遊戲規畫「雲端兒童遊戲場」，要打造四度空間的遊戲設施。北市府認為，兒童遊戲區要考量兒童能換洗衣服、家長休憩區及2歲以下兒童遊戲空間規畫。

都審會委員昨指出，兒童遊戲區要像「隱藏在森林」，與周邊環境融合。委員也討論風雨走廊、水池、燈飾照明等，希望水池能加強安全維護，並撤掉未來可能會影響舞台搭建的2支高燈。都審會討論後裁示通過，後續優化會交由公園處參考，再將計畫書送市府核定。

公園處副處長曹彥綸指出，目前尚未定案的是連接北市議會的風雨走廊，依據目前規畫設計，市政大樓端尚未直接銜接上，但委員希望能連通，未來會和北市府公管中心再討論，目前已經先預留空間。