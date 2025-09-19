淡水護樹團體控執法過當 新北警：違規闖工區依法處理

淡海公七自然公園自救會反對新北市府在公園地建置警消廳舍，前天靜坐抗議，部分人士遭警方逮捕，昨天轉往新北市府前開記者會批警方執法過當。警局回應，自救會成員違法闖入工區，已經超越合法範圍，依法處理。

淡海公七公園自救會16日起連2天展開抗議行動，自救會前天與綠黨、時代力量成員進工區靜坐，試圖阻止移樹、砍樹，工地人員報警，相關人員遭警方帶回派出所。

當地居民、時力政策顧問林佳瑋指，憂心淡海公七自然公園選址不當破壞生態，加上周邊道路服務水準只有F級，恐影響警消同仁出勤，案件還在法院訴訟，市府竟貿然施工，才與自救會成員順著步道進公園，過程可受公評。

林佳瑋說，淡水警分局動用強制力將她驅離，還把她上銬帶回分局，淡水警分局不讓她聯繫律師與親友，執法過當。

新北市警局回應，新市派出所、淡海捷運及消防分隊共構工程已完成都市設計審議，樹木保護部分，經樹保委員兩次現場會勘，盤點移植34棵、移除100棵，相關計畫獲農業局核定，施工單位依核定辦理，兼顧樹木保護及警消廳舍新建需求。

淡水警分局表示，尊重民眾合法表達意見權利，16日下午自救會於工區外拉布條陳情，警方派員維持秩序，17日自救會成員違法闖入工區，超越合法範圍，須依法處理。