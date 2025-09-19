北市試辦電子圍籬共享單車 違規還車續計費

北市府推動低碳永續，交通局昨宣布，即日起至明年2月，將在大安區試辦「電子圍籬共享電動輔助自行車」，免車柱、建置快速、成本低，且為防「無樁單車oBike之亂」重演，交通局將要求業者自律管理「殭屍車」，否則將罰業者；業者表示，未依規定停車將持續計費。

北市府預計至明年底YouBike2.0將擴增至2萬6000輛、YouBike2.0E達4500輛，另外，因應新的電子圍籬科技，交通局以試辦方式與MOOVO共享自行車合作，電子圍籬模式空間利用率相對高、彈性大等。

初期先在大安區小規模試辦，先提供30輛電動輔助自行車、19個租借站點，後續將依照營運狀況，逐步擴充至500輛、100個租借站點，試辦期間前15分鐘收費10元，之後每分鐘1元「以分計費」。

MOOVO協理馬志成表示，目前市場有大量低碳運具需求，相較於YouBike已經有相當大規模，「電子圍籬共享電動輔助自行車」更具租借彈性，包括可以預約一整個月，或是與企業園區客製化合作。

張先生幾乎天天會租借YouBike2.0，他說，目前最大困擾是無柱可還車，這種電子圍籬模式可以不用擔心不能還車。

另名方先生擔心，未來若試辦規模擴大，也可能發生民眾還車，沒有一輛輛排整齊，影響市容。

前市長柯文哲任內、2017年引進新加坡的共享單車oBike，柯當年還發豪語「oBike會把YouBike給消滅掉」，不過沒想到一年多後，因oBike無樁借還車，違停嚴重，最後失敗收場。

交通局指出，當年還沒有電子圍籬科技技術，現在民眾若在非圍籬區就無法還車，也訂相關SOP，包括業者需負責車輛調度，並主動巡查、移置毀損及違停車輛，如果有違停，業者需要4小時內完成移置，如果業者沒移置，每輛車開罰6000元。

馬志成表示，如果民眾還車沒有停在規定的圍籬內，設備會告知地點非「可還車點」，租借者無法還車就會繼續計價。