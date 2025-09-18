IP柴柴化身交通小天使響應「停讓，由我開始」 新北市府祭限量小禮

行人交通事故，多半肇因於車輛未禮讓行人優先通行，據新北市交通事件裁決處統計，去年汽、機車不禮讓行人優先通行違規案件高達1萬1千多件，違反者最高可處3600元。新北市政府新聞局今攜手超人氣 IP「柴語錄」，透過臉書粉絲專頁留言分享，可抽限量禮物，號召市民響應「停讓，由我開始」的交通文化。

九月是全國交通安全月，新北市政府新聞局於「我的新北市」臉書粉絲專頁推出「友善新北 從停讓開始」線上活動，新聞局長李利貞表示，此次活動特別與柴語錄的柴柴合作，以幽默表情與生動場景，將嚴肅的交通安全觀念轉化為溫暖、親切的提醒，並推出「車輛慢看停、行人安全行」、「不超速、不搶快、保持安全距離」等主題圖文，希望大小朋友都能輕鬆記住交通安全要點，攜手守護道路安全。

新聞局提醒，駕駛人行經路口應減速慢行，注意來車與行人，並於斑馬線前暫停，確實禮讓行人先行；行人則應遵守號誌規範，走斑馬線、不滑手機，並確認車輛完全停下後再通過，保障自身安全。

新聞局指出，線上活動自今日起至9月24日，民眾只要至「我的新北市」臉書粉絲專頁參與貼文互動，透過「柴語錄」圖卡學習交通安全觀念，並留言「停讓，由我開始」及分享日常生活中如何實踐停讓，就有機會抽中限量精美禮物。我的新北市臉書粉專連結：https://www.facebook.com/share/p/12CXFmzH5re/