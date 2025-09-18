淡水公七公園自救會批執法過當 新北警：依規定

快訊

中央社／ 新北18日電

新北市淡海公七公園自救會成員今天批評17日靜坐抗議移樹、砍樹時，遭警方依妨害自由及強制罪帶離移送。警方說，尊重依法表達意見，但闖入圍籬工區已超出合法，依規定帶離民眾。

淡海公七簡易自然公園自救會，反對新北市府在公園範圍內建置警察與消防廳舍，16日起展開連續抗議行動。17日，自救會與綠黨、時代力量成員靜坐，試圖阻止移樹、砍樹，遭淡水警分局依強制罪嫌等移檢方。

自救會及政黨成員今天在新北市政府大門前抗議，高喊口號「緊急集會合法，警察無權逮捕」。批評執法過當，指控市府施工侵害言論自由。抗議過程，市警局出動大批人力戒備，維護市府安全。

抗議方表示，公七選址可能破壞生態，加上周邊道路服務水準僅F級，恐影響警消出勤。他們強調，17日靜坐行動屬合法偶發性集會，警方不應強制逮捕或限制通訊。

淡水警分局回應，尊重民眾依法表達意見，但民眾16日於工區外拉布條陳情時，警方僅維持秩序，活動平和落幕；17日自救會成員闖入有圍籬的工地內，妨礙施工並涉及公共安全，現場員警二度勸導，仍未配合；警方依施工單位要求提告，故依法帶離並通知家屬與律師到場，司法程序都規定辦理。

有網友在淡水網路社群媒體發言表示，如果市府與警方都無法保護施工人員，將是最大的笑話與諷刺。

市府表示，新市警察派出所、淡海捷運及消防分隊共構工程，已完成都市設計審議，並進行公園生態及環境影響評估；樹木保護方面，樹木保護委員兩次會勘，盤點移植34棵、移除100棵，計畫經農業局核定，施工單位依法辦理，以兼顧樹木保護與新建警消廳舍需求。

出席抗議的人士，包括淡海公七自然公園自救會長林彥廷、成員林佳瑋、時代力量主席王婉諭及台灣綠黨共同召集人甘崇緯。

