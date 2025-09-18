新北模擬8.5強震救災 無腳本演練動員逾900人

快訊

中央社／ 新北18日電

新北市今天舉行國家防災日大規模震災動員演練，假定發生規模8.5地震，出動逾900人、百輛車，以無腳本方式驗證救災應處與量能，並首度辦理「跨夜收容」演練。

新北市政府今天在新莊運動公園辦理114年國家防災日大規模震災救災動員演練，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、新北市長侯友宜等人共同前往視察。這次演習有別於以往，以半預警、無腳本及不壓縮演習時序方式，模擬轄內大規模震災救災，動員超過900人，出動逾百輛車及1架直升機參與。

本次演練情境假定，今天上午8時琉球海溝錯動發生規模8.5地震，造成新北市多處發生大規模複合型災害，立即在新莊運動公園開設救災支援集結據點，內政部同步發布動員令，請台北市、高雄市、新竹市、苗栗縣、嘉義縣、屏東縣及高雄港務等6縣市7組特種搜救隊伍動員馳援。

下午2時起不同地點同步實地操演，包括新莊運動公園架設新北市前進指揮所及中央前進協調所，以桌上推演討論解決方案；國家級災難醫療救護隊（DMAT）也趕赴新莊運動公園開設臨時醫療站，進行災區醫療評估及大量傷病患災難醫療。

另外也在塭仔圳重劃區模擬建築物倒塌、人員受傷，分派跨縣市救災部隊執行搜索。新泰市民活動中心則執行大規模收容處所作業演練，模擬震災4至6小時斷水斷電情境，也是新北首次辦理「跨夜收容」演練。

侯友宜表示，台灣位處環太平洋地震帶，地震頻繁，透過這次大規模震災演練，檢視各式人力機具驗證動員流程，強化地方政府的應變作為，也能提升市民面對複合型災害的防範與應變能力。

新北市消防局長陳崇岳說，本次演練重點之一是無腳本，新北市配合中央視察，早上接到命令後，由現場出題目演練各種動員狀況，印證新北災害防救實力。

