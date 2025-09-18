快訊

捐白米、文具 新北汐止五東山結合獅子會送愛家扶

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
五東山慈聖宮攜手獅子會愛心贈物資，讓受扶助家庭在佳節前夕，得到暖心的禮物。 圖／觀天下有線電視提供
五東山慈聖宮攜手獅子會愛心贈物資，讓受扶助家庭在佳節前夕，得到暖心的禮物。 圖／觀天下有線電視提供

社會上真的是處處有溫暖，汐止區五東山慈聖宮，結合了基隆的和樂獅子會一起做愛心，將1,000斤白米、愛心傘以及鉛筆文具，捐給汐止家扶中心，要讓受扶助家庭，感受到社會滿滿的溫暖。

五東山慈聖宮主委徐秋榮說，慈聖宮是拜母娘搖池金母，母娘的用意就是要發揮愛心救世，所以每一年都有捐米，這些都是善心人士在五東山參加法會所捐的，五東山就把這份愛心推廣出去，這次將白米捐給家扶中心，發揮愛心的力量，希望能幫助需要幫助的人。

基隆和樂獅子會長廖麗雪提到，今天跟五東山慈聖宮一起到汐止家扶中心做愛心捐贈，因緣際會和五東山慈聖宮的母娘結緣，後來又加入獅子會，這次知道五東山慈聖宮要捐贈白米，就提出希望能夠一起做愛心，因為自己也是汐止人，趁著現在還有能力的時候，幫助小朋友，很開心大家都能夠手心向下共同做這些善行，把愛傳遞下去。

基隆家扶中心主任黃詩文表示，非常感謝五東山慈聖宮以及和樂獅子會一起蒞臨基隆家扶中心汐止服務處，謝謝他們提供了一千斤的白米還有30把的愛心傘，讓受扶助家庭在佳節前夕，得到暖心的禮物，一起關心扶幼工作。

