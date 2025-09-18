快訊

將共同設計晶片 輝達砸50億美元入股英特爾…台積ADR盤前跌

漲聲預備？電價審議會明登場 民生電價擬微調「平均調幅曝光」

等不到愛妻返家…5旬婦散步誤踩「化骨水」慘死 溶液遭棄置10年

新北淡水施家古厝揭牌啟用 重現崎仔頂歷史風華

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
施家古厝是淡水市區唯一保留下來的前清時代院落建築，為滬尾街時代商業發展史之最佳見證，極具歷史價值。 圖／紅樹林有線電視提供
施家古厝是淡水市區唯一保留下來的前清時代院落建築，為滬尾街時代商業發展史之最佳見證，極具歷史價值。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程，經過多年施作，終於在這個月完工啟用，新北市文化局也舉辦啟用典禮，新北市政府文化局長、市議員及立委等貴賓都出席共襄盛舉，文化局表示，經過多年的爭取及整修現在也完工，保留下台灣少見的完整格局與傳統工法的清代閩南式合院建築，更透過淡水古蹟博物館策劃的展覽，讓大家更加了解古厝的歷史風華。

「淡水崎仔頂施家古厝」為日領時期《株式會社施合發商行》創立人施坤山於1915年購入後陸續修建，施家古厝位於淡水老街中山市場巷內，施家古厝與二十世紀初以來淡水的木材業發展史有極其密切的關係。同時也是淡水市區唯一保留下來的前清時代院落建築，為滬尾街時代商業發展史之最佳見證，極具歷史價值。

施家古厝蘊含獨特歷史、文化及藝術價值，在民國94年列為市定古蹟，目前展出新啟航，常設展而且是免費讓市民朋友來參觀，這也讓淡水老街上，除了與淡水清水巖祖師廟、龍山寺、福佑宮、日本警官宿舍、木下靜涯舊居等文化資產形成觀光串聯，並將重建街、清水街兩條淡水重要老街結合形成歷史區塊。

淡水 古蹟博物館

延伸閱讀

新北、台東、雲林合作 城市幣首度跨出縣市界線

影／全國首創 新北台東雲林三縣市跨域串聯城市幣便民消費

交通部搶註冊淡江大橋商標 侯友宜：所有權非單一部會擁有

淡水公七護樹團體質疑警方執法過當 新北警局：依法執行

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

IP柴柴化身交通小天使響應「停讓，由我開始」 新北市府祭限量小禮

行人交通事故，多半肇因於車輛未禮讓行人優先通行，據新北市交通事件裁決處統計，去年汽、機車不禮讓行人優先通行違規案件高達1...

新北平溪奪里環境認證競賽團體第一 12里全獲五星認證

由新北市環保局推動的「里環境認證競賽」已邁入第13年，今年平溪區大放異彩，12個里均獲得五星級肯定，團體組也榮獲第一名的好成績，充分展現出里長、社區志工、里民與區公所深厚的在地凝聚力及環保意識。

未禮讓行人一年44件 新北汐止弘道橋口除草清開視線

汐止區弘道街鄰近台北市，再加上附近有傳統市場，人多車子也多，不過最近卻有民眾陳情，車子在轉彎時，未禮讓行人被開單，認為是路口有雜草遮擋住視線，看不到行人過馬路，所以在接獲陳情後，今(18)日新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求除草改善。

新北淡水施家古厝揭牌啟用 重現崎仔頂歷史風華

新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程，經過多年施作，終於在這個月完工啟用，新北市文化局也舉辦啟用典禮，新北市政府文化局長、市議員及立委等貴賓都出席共襄盛舉，文化局表示，經過多年的爭取及整修現在也完工，保留下台灣少見的完整格局與傳統工法的清代閩南式合院建築，更透過淡水古蹟博物館策劃的展覽，讓大家更加了解古厝的歷史風華。

捐白米、文具 新北汐止五東山結合獅子會送愛家扶

社會上真的是處處有溫暖，汐止區五東山慈聖宮，結合了基隆的和樂獅子會一起做愛心，將1,000斤白米、愛心傘以及鉛筆文具，捐給汐止家扶中心，要讓受扶助家庭，感受到社會滿滿的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。