新北淡水施家古厝揭牌啟用 重現崎仔頂歷史風華

新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程，經過多年施作，終於在這個月完工啟用，新北市文化局也舉辦啟用典禮，新北市政府文化局長、市議員及立委等貴賓都出席共襄盛舉，文化局表示，經過多年的爭取及整修現在也完工，保留下台灣少見的完整格局與傳統工法的清代閩南式合院建築，更透過淡水古蹟博物館策劃的展覽，讓大家更加了解古厝的歷史風華。

「淡水崎仔頂施家古厝」為日領時期《株式會社施合發商行》創立人施坤山於1915年購入後陸續修建，施家古厝位於淡水老街中山市場巷內，施家古厝與二十世紀初以來淡水的木材業發展史有極其密切的關係。同時也是淡水市區唯一保留下來的前清時代院落建築，為滬尾街時代商業發展史之最佳見證，極具歷史價值。

施家古厝蘊含獨特歷史、文化及藝術價值，在民國94年列為市定古蹟，目前展出新啟航，常設展而且是免費讓市民朋友來參觀，這也讓淡水老街上，除了與淡水清水巖祖師廟、龍山寺、福佑宮、日本警官宿舍、木下靜涯舊居等文化資產形成觀光串聯，並將重建街、清水街兩條淡水重要老街結合形成歷史區塊。