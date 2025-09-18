台北307公車駕駛開錯路下場慘了 交通局開罰

台北市307公車日前發生司機開錯路，乘客發現回家的路不對，提醒司機才繞回原路。因307路有正副2線，駕駛一時出錯，又花了5至10分鐘才繞回正確路線，雖沒有錯過站點，但交通局表示，因未依照核定路線行駛，將依公路法裁罰1萬元。

交通局指出，9月17日晚上8時52分，駕駛行經西藏路的副線，沒有行駛307的正線，發現後立即行駛回原路線，過程中也沒有遺漏站位，多繞了一圈，本來應該是在南京三民路左轉三民路，但發生疏失沒有左轉。

交通局指出，該路線稍複雜一點，2路線的司機會相調度，駕駛當天沒發現他改了路線，沒有馬上發現。該路線大部分路線相同，只有一部分不一樣，駕駛發現後，多花了5至10分鐘駛回原路線，但仍會處分，依未照核定路線行駛， 依公路法開罰1萬元。