未禮讓行人一年44件 新北汐止弘道橋口除草清開視線

汐止區弘道街鄰近台北市，再加上附近有傳統市場，人多車子也多，不過最近卻有民眾陳情，車子在轉彎時，未禮讓行人被開單，認為是路口有雜草遮擋住視線，看不到行人過馬路，所以在接獲陳情後，今(18)日新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求除草改善。

福山里長謝志中指出，最主要是在新北市跟台北市的交界，市場也在這邊，很多民眾要去力行市場買菜，所以弘道橋這一帶出入的人多，車輛也多，尤其是上下班的時候，車子一多，有時候會有過馬路的危險，經過會勘討論後，地主也願意將雜草做適當的改善，希望盡快處理，保障民眾安全。

新北市議員白珮茹服務處秘書林昱汝表示，今天服務處辦理會勘主要是因為有接到民眾陳情在轉角處未禮讓行人被舉發，當時民眾有被吊牌的困擾，想說跟警分局研議一下這個路口未禮讓行人的數據比例有多高，一年就有多達44件未禮讓行人的事件發生，所以就到路口關心狀況，發現確實是旁邊停車場圍籬跟一些藤蔓的植物有稍微遮擋到視線，今天邀請相關單位會勘看看能不能做改善，也非常感謝地主同意跟配合一起做路口視線遮擋的改善，包括圍籬的復原以及植栽的移除，希望這個路口，未來民眾在往返雙北的時候，提高用路安全。