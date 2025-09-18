拆公館圓環工程 李四川：有助雙北市民一定盡力做

快訊

中央社／ 台北18日電
台北市副市長李四川下午出席台北市公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮。圖／北市府提供
台北市公館圓環正進行交通改善工程，有民眾抱怨導致往返公館及永和塞車。台北市副市長李四川今天說，這個工程對雙北市民都有幫助，他一定會盡全力做、大膽做。

李四川今天出席台北市政府公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮前被媒體堵訪，對於是否擔心明年新北市長選舉受公館圓環施工影響表示，不要什麼事情都從選舉角度來看，且他從頭到尾都沒有說過一定要選舉。

他說，這個工程對雙北市民都有幫助，對路口通行速度有幫助，還可以降低交通事故件數，他一定會盡全力、大膽去做，做對的事跟該做的事，而不是考慮選舉。

此外，有民眾拍下大量機車在福和橋上從台北公館排回新北永和的畫面，分享在社群平台Threads上，表示時間為今天上午7時50分，稱自己在台北住了20年「活久見」，引發網友熱議。

李四川表示，這是因為發生交通事故導致，施工期間只要有事故就容易壅塞，不過他和台北市長蔣萬安今天中午到公館圓環視察時，狀況都還算正常，預估地下道這週就可以完成封填，整體工程1個月內就會完成。

交通事故

