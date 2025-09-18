新北平溪奪里環境認證競賽團體第一 12里全獲五星認證

由新北市環保局推動的「里環境認證競賽」已邁入第13年，今年平溪區大放異彩，12個里均獲得五星級肯定，團體組也榮獲第一名的好成績，充分展現出里長、社區志工、里民與區公所深厚的在地凝聚力及環保意識。

平溪區的里長們透過在里內種植盆栽花卉，使得里內充滿綠意盎然的蓬勃生氣，也經常與里民及社區志工一同進行街道清掃、維護環境，使里內整潔有序，讓里民與遊客享受舒適乾淨的空間。

平溪區里長聯誼會長胡兩泉表示，里環境認證競賽舉辦多年，今年是首次全區12個里皆參與五項認證項目，從綠美化、整潔維護到資源回收、環境教育等層面都全面投入，最終全數獲得五星級肯定，實屬難能可貴。他也感謝各里長與志工們的辛勞與團結，證明平溪區在環保上的努力與實力。

平溪區長李天民表示，今年平溪區表現亮眼，12個里皆獲得五星級評比，更拿下團體組第一名的榮耀，這是各里、清潔隊、志工夥伴及公所團隊攜手努力的成果。他也期勉能夠持續共同努力，讓平溪區成為更宜居且優質的美麗家園。