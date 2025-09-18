拆公館圓環影響選新北市長？李四川：不要什麼事都從選舉角度看

公館圓環拆除工程正填平公車專用地下道，昨傳出羅斯福路塞車，公車大排長龍，上午福和橋又大塞車，影響新北市永和區上班族。媒體今問台北市副市長李四川，若讓新北市民塞車，是否影響未來選舉？李四川說，不要什麼事情都從選舉的角度看。

李四川下午出席台北市公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮前受訪，對於是否擔心拆公館圓環造成塞車，會成選新北阻礙？李四川指出，不要什麼事情都從選舉角度來看，他從頭到尾都沒有講說一定要選舉，要做對的事、做該做的事。

他說，如果這件事是對雙北市民都有幫助，可以降低交通事故，不會造成傷害，一定會盡全力去做，選舉不是他考慮的部分，他也要跟所有市民講，一個城市的進步不是為了選舉去做，而是點點滴滴累積而成，只要對市民有幫助，一定會大膽去做。

對於這兩天的塞車情況，李四川表示，這兩天公車排了很長，是因昨天有施工廠商違規施工，占用了一個車道，今天早上是因為發生交通事故，因現在施工，一有事故或占用車道，都會發生壅塞狀況，中午他跟市長蔣萬安到公館圓環視察，原則上這周就可以把所有地下道填滿，也可以將外牆打掉，希望一定要在一個月內盡速完成。