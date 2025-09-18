快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

拆公館圓環影響選新北市長？李四川：不要什麼事都從選舉角度看

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川下午出席台北市公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮。圖／北市府提供
台北市副市長李四川下午出席台北市公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮。圖／北市府提供

公館圓環拆除工程正填平公車專用地下道，昨傳出羅斯福路塞車，公車大排長龍，上午福和橋又大塞車，影響新北市永和區上班族。媒體今問台北市副市長李四川，若讓新北市民塞車，是否影響未來選舉？李四川說，不要什麼事情都從選舉的角度看。

李四川下午出席台北市公共工程卓越獎暨卓越匠師獎頒獎典禮前受訪，對於是否擔心拆公館圓環造成塞車，會成選新北阻礙？李四川指出，不要什麼事情都從選舉角度來看，他從頭到尾都沒有講說一定要選舉，要做對的事、做該做的事。

他說，如果這件事是對雙北市民都有幫助，可以降低交通事故，不會造成傷害，一定會盡全力去做，選舉不是他考慮的部分，他也要跟所有市民講，一個城市的進步不是為了選舉去做，而是點點滴滴累積而成，只要對市民有幫助，一定會大膽去做。

對於這兩天的塞車情況，李四川表示，這兩天公車排了很長，是因昨天有施工廠商違規施工，占用了一個車道，今天早上是因為發生交通事故，因現在施工，一有事故或占用車道，都會發生壅塞狀況，中午他跟市長蔣萬安到公館圓環視察，原則上這周就可以把所有地下道填滿，也可以將外牆打掉，希望一定要在一個月內盡速完成。

塞車

延伸閱讀

「史上最難捷運」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

公館圓環拆除首日交通平穩　副市長李四川：車流如常、公車班次正常

公館圓環65天工期將「大幅縮減」 李四川：應該可在1個月完成

若須承擔不排斥選新北 李四川貼神學家祈禱文似曝心境

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

IP柴柴化身交通小天使響應「停讓，由我開始」 新北市府祭限量小禮

行人交通事故，多半肇因於車輛未禮讓行人優先通行，據新北市交通事件裁決處統計，去年汽、機車不禮讓行人優先通行違規案件高達1...

新北平溪奪里環境認證競賽團體第一 12里全獲五星認證

由新北市環保局推動的「里環境認證競賽」已邁入第13年，今年平溪區大放異彩，12個里均獲得五星級肯定，團體組也榮獲第一名的好成績，充分展現出里長、社區志工、里民與區公所深厚的在地凝聚力及環保意識。

未禮讓行人一年44件 新北汐止弘道橋口除草清開視線

汐止區弘道街鄰近台北市，再加上附近有傳統市場，人多車子也多，不過最近卻有民眾陳情，車子在轉彎時，未禮讓行人被開單，認為是路口有雜草遮擋住視線，看不到行人過馬路，所以在接獲陳情後，今(18)日新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求除草改善。

新北淡水施家古厝揭牌啟用 重現崎仔頂歷史風華

新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程，經過多年施作，終於在這個月完工啟用，新北市文化局也舉辦啟用典禮，新北市政府文化局長、市議員及立委等貴賓都出席共襄盛舉，文化局表示，經過多年的爭取及整修現在也完工，保留下台灣少見的完整格局與傳統工法的清代閩南式合院建築，更透過淡水古蹟博物館策劃的展覽，讓大家更加了解古厝的歷史風華。

捐白米、文具 新北汐止五東山結合獅子會送愛家扶

社會上真的是處處有溫暖，汐止區五東山慈聖宮，結合了基隆的和樂獅子會一起做愛心，將1,000斤白米、愛心傘以及鉛筆文具，捐給汐止家扶中心，要讓受扶助家庭，感受到社會滿滿的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。