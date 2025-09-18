板橋府中遊龍陸橋拆除 9/19封閉縣民大道一段

備受各界矚目的板橋府中遊龍陸橋即將走入歷史，新北市政府養工處將於9月19日夜間11時起至翌日上午6時進行大梁拆除吊離作業，屆時縣民大道一段(館前西路至民權路)及府中路(縣民大道至南門街)雙向道路封閉，提醒用路人改走文化路一段通行。

新北市政府養工處說明，新北市改制升格以來，依據「新北市人行陸橋存廢SOP」，已拆除多座使用率低的人行陸橋，位於板橋府中地區的遊龍陸橋，自從市府推動府中美學工程改善附近人行環境後，遊龍陸橋使用率低落，因此在和民眾及商圈溝通後，決定予以拆除。拆除工程分4個階段進行，其中僅第2階段大梁拆除吊離需夜間封閉縣民大道一段及府中路進行施工，請用路人提早改道館前西路、民權路、南門街或文化路一段通行。

養工處提醒，道路封閉期間影響99、264、307經莒光路、307經西藏路、310、596、701、702、786、793、810、857、930、932、805、藍37、藍38、952等18路線公車，屆時將不停靠捷運府中站、萬坪公園、北門街(黃石市場)、館前西路口等4站牌，請民眾改至新北板橋公車站、南門街、板橋車站(文化路)等8個站位搭乘。

養工處表示，府中遊龍陸橋是新北市升格以來拆除的第59座人行陸橋，拆完後全市剩下95座人行陸橋，未來將持續針對使用率低的陸橋辦理評估作業，施工期間請用路人依改道牌面及配合義交指揮改道，施工造成不便敬請見諒，陸橋拆除後將進行週邊環境復舊工程，預計10月中旬可以全部完工，未來府中地區人行空間及行車視線將更寬敞，通行也更為安全便利。

