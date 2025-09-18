快訊

新地標 北市東園國小捷運共構大樓啟用

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺北市長蔣萬安17日出席「東園國民小學捷運共構大樓新建工程啟用典禮」，與各界一同見證這座歷經多年規劃與施工、融合教育與市政建設的新地標正式啟用。蔣萬安市長表示，這座共構大樓不僅象徵硬體設施的完善，更是臺北市在教育與市政發展上攜手並進的重要里程碑，為學童打造更優質、多元的學習環境。

蔣萬安市長指出，工程推動過程歷經諸多挑戰，包括全球疫情導致的缺工缺料、原物料價格飆升等困境，但在地方里長、學校、議員與各界的共同努力與支持下，最終一一克服，順利完成啟用。這座地上六層、地下兩層的大樓，不僅提供東園國小更完善的教學空間，更結合學校傳統與特色，融入棒球與藝術元素，設有多功能球場、標準游泳池、體適能中心、藝廊、多功能表演廳等設施，並與捷運站無縫串聯，提供學童更豐富多元的學習體驗。

北市府表示，大樓內設有全臺首座室內打擊練習場，配備智慧發球機、測速槍等專業設備，為熱愛棒球的學童提供專業訓練環境。此外，大樓內亦特別規劃設置典藏館，傳承東園國小少棒隊80年來的光榮歷史與精神，展示歷屆傑出校友紀念冊、珍貴球具與簽名球等文物，期盼透過這些歷史資產激勵新一代學童，讓東園少棒精神代代相傳、發揚光大。

聚傳媒

捷運 北市府 蔣萬安

