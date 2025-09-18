新店原民公園整建啟用 貓頭鷹主題遊戲場成新亮點
新北市新店區原民公園歷經整建，今正式啟用，全新亮相的遊戲場以貓頭鷹為主題，設置長達12公尺的特色滑梯，結合現地坡地地形，吸引親子民眾目光，成為社區休憩新地標。新北市農業局表示，此次改善範圍涵蓋遊戲設施、步道平整與排水系統等，期望打造更舒適、安全與友善的全齡共融空間。
原民公園佔地約4073平方公尺，此次整建工程由新店區公所向市府爭取補助1200萬元辦理，並在在地里長與居民參與下完成規劃。農業局長諶鍚輝表示，改善工程明確區分遊戲區與體健區，並進行植栽修剪與喬木光照調整，改善過去園區光線不足、鋪面老化與排水不良等問題，營造明亮、安全的活動環境。
截至9月18日，新北市已啟用241座特色共融遊戲場，原民公園則是新店區第22座完成改善啟用的公園。綠美化環境景觀處指出，市府自108年推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，並於110年起加入「老舊公園更新計畫」，針對使用年限已久、缺乏無障礙設計的公園進行通盤檢視，並納入公民參與，依急迫性與安全性排序優先更新。
新店區長黃秀川表示，原民公園位處自然坡地，環境生態豐富，因此以貓頭鷹為意象設計遊具，呼應在地自然特色。同時透過步道、排水與體健設施整體優化，不僅讓孩童有多樣化的遊樂空間，也兼顧長者與一般民眾的休閒使用。未來公所將持續傾聽居民意見，持續優化公園設施，讓綠地真正融入社區日常生活。
