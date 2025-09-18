快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
於貓頭鷹主題溜滑梯前合影，圖／新店區公所提供
於貓頭鷹主題溜滑梯前合影，圖／新店區公所提供

新北市新店區原民公園歷經整建，今正式啟用，全新亮相的遊戲場以貓頭鷹為主題，設置長達12公尺的特色滑梯，結合現地坡地地形，吸引親子民眾目光，成為社區休憩新地標。新北市農業局表示，此次改善範圍涵蓋遊戲設施、步道平整與排水系統等，期望打造更舒適、安全與友善的全齡共融空間。

原民公園佔地約4073平方公尺，此次整建工程由新店區公所向市府爭取補助1200萬元辦理，並在在地里長與居民參與下完成規劃。農業局長諶鍚輝表示，改善工程明確區分遊戲區與體健區，並進行植栽修剪與喬木光照調整，改善過去園區光線不足、鋪面老化與排水不良等問題，營造明亮、安全的活動環境。

截至9月18日，新北市已啟用241座特色共融遊戲場，原民公園則是新店區第22座完成改善啟用的公園。綠美化環境景觀處指出，市府自108年推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，並於110年起加入「老舊公園更新計畫」，針對使用年限已久、缺乏無障礙設計的公園進行通盤檢視，並納入公民參與，依急迫性與安全性排序優先更新。

新店區長黃秀川表示，原民公園位處自然坡地，環境生態豐富，因此以貓頭鷹為意象設計遊具，呼應在地自然特色。同時透過步道、排水與體健設施整體優化，不僅讓孩童有多樣化的遊樂空間，也兼顧長者與一般民眾的休閒使用。未來公所將持續傾聽居民意見，持續優化公園設施，讓綠地真正融入社區日常生活。

現場邀請幼兒園小朋友一起參與啟用儀式。圖／新店區公所提供
現場邀請幼兒園小朋友一起參與啟用儀式。圖／新店區公所提供
新北市農業局長諶錫輝（左四）、新店區長黃秀川（左一）與來賓合影。圖／新店區公所提供
新北市農業局長諶錫輝（左四）、新店區長黃秀川（左一）與來賓合影。圖／新店區公所提供
新店區長黃秀川感謝大家來參與啟用儀式。圖／新店區公所提供
新店區長黃秀川感謝大家來參與啟用儀式。圖／新店區公所提供
新北市農業局長諶錫輝蒞臨參與啟用儀式。圖／新店區公所提供
新北市農業局長諶錫輝蒞臨參與啟用儀式。圖／新店區公所提供

新店原民公園整建啟用 貓頭鷹主題遊戲場成新亮點

新北市新店區原民公園歷經整建，今正式啟用，全新亮相的遊戲場以貓頭鷹為主題，設置長達12公尺的特色滑梯，結合現地坡地地形，...

