快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

北捷信義線東延段進度達87% 拚115年首季通車

中央社／ 台北18日電

台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，台北市長蔣萬安今天體驗從象山站搭乘至廣慈/奉天宮站，表示工程進度已達87%，持續朝年底完工、明年首季順利通車的目標邁進。

蔣萬安今天從台北捷運象山站搭乘至尚未開放的廣慈/奉天宮站，視導信義線東延段動態測試及工程。

台北市捷運工程局表示，信義線東延段續接信義線象山站尾軌，向東沿著信義路六段延伸至廣慈博愛園區，增設終點站廣慈/奉天宮站，目前隧道、鋼軌鋪設與站體主體工程皆已完成，正進行車站裝修、公共藝術施作及各系統測試。

捷運局機電系統工程處說明，廣慈/奉天宮站接下來將進行開關門壓力驗證測試，並與既有淡水信義線系統整合，將持續與台北捷運公司配合，在凌晨非營運時段進行作業，確保施工安全與品質同時，將對周邊交通與民眾生活的影響降至最低。

蔣萬安聽取報告後表示，信義線東延段堪稱「捷運史上最困難的工程」，挑戰包括開挖深度近地下10層樓，站體規模更是一般高運量標準站的2倍，還必須克服複雜地質條件，但在團隊共同努力下，逐一完成這項近乎不可能的任務。

蔣萬安說，這段長1.4公里的路線已邁入通車倒數階段，目前工程進度達87%，市府團隊將秉持穩健態度，朝年底如期完工、明年第1季順利通車的目標邁進。

蔣萬安 奉天宮 台北捷運

延伸閱讀

民進黨光復節照放假 徐國勇：既然法律通過 就照規定

「史上最難捷運」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

影／蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通交流

雙城論壇舉辦在即 蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通跟交流

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

IP柴柴化身交通小天使響應「停讓，由我開始」 新北市府祭限量小禮

行人交通事故，多半肇因於車輛未禮讓行人優先通行，據新北市交通事件裁決處統計，去年汽、機車不禮讓行人優先通行違規案件高達1...

新北平溪奪里環境認證競賽團體第一 12里全獲五星認證

由新北市環保局推動的「里環境認證競賽」已邁入第13年，今年平溪區大放異彩，12個里均獲得五星級肯定，團體組也榮獲第一名的好成績，充分展現出里長、社區志工、里民與區公所深厚的在地凝聚力及環保意識。

未禮讓行人一年44件 新北汐止弘道橋口除草清開視線

汐止區弘道街鄰近台北市，再加上附近有傳統市場，人多車子也多，不過最近卻有民眾陳情，車子在轉彎時，未禮讓行人被開單，認為是路口有雜草遮擋住視線，看不到行人過馬路，所以在接獲陳情後，今(18)日新北市議員白珮茹服務處就召集相關單位人員現場會勘，要求除草改善。

新北淡水施家古厝揭牌啟用 重現崎仔頂歷史風華

新北市定古蹟「淡水崎仔頂施家古厝」修復工程，經過多年施作，終於在這個月完工啟用，新北市文化局也舉辦啟用典禮，新北市政府文化局長、市議員及立委等貴賓都出席共襄盛舉，文化局表示，經過多年的爭取及整修現在也完工，保留下台灣少見的完整格局與傳統工法的清代閩南式合院建築，更透過淡水古蹟博物館策劃的展覽，讓大家更加了解古厝的歷史風華。

捐白米、文具 新北汐止五東山結合獅子會送愛家扶

社會上真的是處處有溫暖，汐止區五東山慈聖宮，結合了基隆的和樂獅子會一起做愛心，將1,000斤白米、愛心傘以及鉛筆文具，捐給汐止家扶中心，要讓受扶助家庭，感受到社會滿滿的溫暖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。