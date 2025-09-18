北捷信義線東延段進度達87% 拚115年首季通車

台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，台北市長蔣萬安今天體驗從象山站搭乘至廣慈/奉天宮站，表示工程進度已達87%，持續朝年底完工、明年首季順利通車的目標邁進。

蔣萬安今天從台北捷運象山站搭乘至尚未開放的廣慈/奉天宮站，視導信義線東延段動態測試及工程。

台北市捷運工程局表示，信義線東延段續接信義線象山站尾軌，向東沿著信義路六段延伸至廣慈博愛園區，增設終點站廣慈/奉天宮站，目前隧道、鋼軌鋪設與站體主體工程皆已完成，正進行車站裝修、公共藝術施作及各系統測試。

捷運局機電系統工程處說明，廣慈/奉天宮站接下來將進行開關門壓力驗證測試，並與既有淡水信義線系統整合，將持續與台北捷運公司配合，在凌晨非營運時段進行作業，確保施工安全與品質同時，將對周邊交通與民眾生活的影響降至最低。

蔣萬安聽取報告後表示，信義線東延段堪稱「捷運史上最困難的工程」，挑戰包括開挖深度近地下10層樓，站體規模更是一般高運量標準站的2倍，還必須克服複雜地質條件，但在團隊共同努力下，逐一完成這項近乎不可能的任務。

蔣萬安說，這段長1.4公里的路線已邁入通車倒數階段，目前工程進度達87%，市府團隊將秉持穩健態度，朝年底如期完工、明年第1季順利通車的目標邁進。