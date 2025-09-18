快訊

米塔颱風生成！外圍環流挾雲系掃台 影響恐持續到這日

電力供應受影響！林口火力發電廠機組故障 上午請求翡翠水庫支援

男花40萬命喪手術台…整形醫丁斌煌3度「改名+改診所名」 曾任三總主治有20年經驗

聽新聞
0:00 / 0:00

公館圓環有塞還是等紅燈？徐巧芯：有些人盼塞才有「相罵本」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
立委徐巧芯（右前一）今天上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影
立委徐巧芯（右前一）今天上午前往捷運象山站視導「捷運信義線東延段」，並從象山站搭乘列車至廣慈/奉天宮站視察。記者黃義書／攝影

公館圓環拆除、填平地下道施工中，儘管第一個上班日交通順暢，不過近日有網友在社群抱怨，昨離峰公車塞；另有網友指今上午福和橋也塞。曾在社群稱「只是等紅燈」的立委徐巧芯今被問是塞車？還是等紅燈？徐說，有的是塞車，有的是等紅燈，每張照片意義不一樣。

「好的市政應該要大家一起鼓勵，而不是有些人每天盼望著公館圓環塞車，以證明他們先前說的是對的。」徐巧芯也暗批議員苗博雅，表示有些人就是每天都盼望公館圓環大塞車，以照明這樣他們才有相罵本（台語，指吵架時可以辯駁的話）去攻擊北市府，交通議題應該是不分黨派藍綠。

徐提到，尤其最近也有一些人，為了抹黑公館圓環大塞車，有些照片是發生在台北橋或其他縣市，都在影射是公館圓環塞車。沒有道理今天所有台北市塞車都說是公館圓環導致，停等紅燈與塞車當然是兩件事，不過有些說塞車的，其實僅是在停燈紅燈。

徐巧芯今天一同與蔣萬安視察信義線東延段工程，媒體問徐公館圓環是否塞車？徐巧芯說，整個公館圓環路段及周邊，都是一個原本交通就比較壅塞的地區，施工之前就有塞車情況，與市府討論是在是施工後壅塞？其實並沒有交通黑暗期的影響。

徐巧芯說，施工會帶來少許的負擔，就像市長蔣萬安說的，一個工程帶來的可能是接下來十年二十年安全的便利，所以「對的事情就要堅持去做」，一個工程施工不可能完全沒有交通警察，或完全沒有一點點的塞車，市府對公館圓環的作為，包括交警、紅綠燈秒數控制都是相當不錯。

徐巧芯說，她以前也常常經過，騎車過去被車撞、或差點撞到機車，如內線車道汽車要走外線沒有走對，差點撞到，她騎車外線車道，內線卻突然轉出車來，有非常多學生曾經肇事或差點肇事，拆公館圓環重點是為了減少周邊的肇事率，為了市民安全，北市府當然有責任完成拆除工程。

塞車 徐巧芯 公館圓環

延伸閱讀

影／蔣萬安：兩岸關係越緊張越需要溝通交流

徐國勇稱沒光復節 徐巧芯酸：10月25日記得去上班

柯文哲維持原交保金「過關」 徐巧芯：北檢為面子提抗告

羅智強領表黨主席 未來盼重用徐巧芯

相關新聞

12樓海砂屋磁磚崩落成不定時炸彈 板橋林園天廈都更終通過

新北板橋12層樓海砂屋「林園天廈」居民苦盼改建，終於在近日審議通過，待後續核定後即將進入拆除重建階段，居民將告別長期居住...

公館圓環有塞還是等紅燈？徐巧芯：有些人盼塞才有「相罵本」

公館圓環拆除、填平地下道施工中，儘管第一個上班日交通順暢，不過近日有網友在社群抱怨，昨離峰公車塞；另有網友指今上午福和橋...

北市府前「市民廣場」改造今都審通過 2029北市跨年將迎新風貌

台北市政府喊出替都市降溫，提出市民廣場改造案，斥資8.2億打造「深呼吸的公園」台北市都審會經過4次的審議，上午通過。北市...

「史上最難捷運」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工

「捷運史上最困難工程」之稱的北捷信義線東延段預計年底、明年初完工通車，目前工程進度87.12%，完工後將成「東西向交通新...

北市防災APP錯推停班停課 災防中心：程式碼中有明確標示「測試」

台北市府指行動防災APP昨天推播錯誤的停班停課通知與行政院人事行政總處有關，人總回應有明確標示測試，市府則說未在文本內註...

公館圓環施工公車一度塞車 北市：廠商違規將開罰

台北市羅斯福路與基隆路口正進行交通改善工程，民眾昨天發現公車一度塞到動彈不得。台北市長蔣萬安今天僅回應「謝謝」，新工處則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。