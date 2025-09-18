公館圓環有塞還是等紅燈？徐巧芯：有些人盼塞才有「相罵本」

公館圓環拆除、填平地下道施工中，儘管第一個上班日交通順暢，不過近日有網友在社群抱怨，昨離峰公車塞；另有網友指今上午福和橋也塞。曾在社群稱「只是等紅燈」的立委徐巧芯今被問是塞車？還是等紅燈？徐說，有的是塞車，有的是等紅燈，每張照片意義不一樣。

「好的市政應該要大家一起鼓勵，而不是有些人每天盼望著公館圓環塞車，以證明他們先前說的是對的。」徐巧芯也暗批議員苗博雅，表示有些人就是每天都盼望公館圓環大塞車，以照明這樣他們才有相罵本（台語，指吵架時可以辯駁的話）去攻擊北市府，交通議題應該是不分黨派藍綠。

徐提到，尤其最近也有一些人，為了抹黑公館圓環大塞車，有些照片是發生在台北橋或其他縣市，都在影射是公館圓環塞車。沒有道理今天所有台北市塞車都說是公館圓環導致，停等紅燈與塞車當然是兩件事，不過有些說塞車的，其實僅是在停燈紅燈。

徐巧芯今天一同與蔣萬安視察信義線東延段工程，媒體問徐公館圓環是否塞車？徐巧芯說，整個公館圓環路段及周邊，都是一個原本交通就比較壅塞的地區，施工之前就有塞車情況，與市府討論是在是施工後壅塞？其實並沒有交通黑暗期的影響。

徐巧芯說，施工會帶來少許的負擔，就像市長蔣萬安說的，一個工程帶來的可能是接下來十年二十年安全的便利，所以「對的事情就要堅持去做」，一個工程施工不可能完全沒有交通警察，或完全沒有一點點的塞車，市府對公館圓環的作為，包括交警、紅綠燈秒數控制都是相當不錯。

徐巧芯說，她以前也常常經過，騎車過去被車撞、或差點撞到機車，如內線車道汽車要走外線沒有走對，差點撞到，她騎車外線車道，內線卻突然轉出車來，有非常多學生曾經肇事或差點肇事，拆公館圓環重點是為了減少周邊的肇事率，為了市民安全，北市府當然有責任完成拆除工程。