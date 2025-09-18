北市府前「市民廣場」改造今都審通過 2029北市跨年將迎新風貌

台北市政府喊出替都市降溫，提出市民廣場改造案，斥資8.2億打造「深呼吸的公園」台北市都審會經過4次的審議，上午通過。北市公園處表示，預計明年9月底發包，若順利希望在明年10月動工，2028年底完成，北市跨年晚會也將有全新風貌。

北市公園處指出，市民廣場改造目前以「森林都心」、「城市舞台」及「全齡共融」3大設計理念為核心，大規模提升基地綠覆率、設置多功能棚架完備活動硬體設施、打造「風雨走廊」串聯議會及市府動線及增設親子互動空間，提升信義區兒童遊戲機能。

上午都審會，委員針對「風雨走廊」、水池、燈飾照明、兒童遊戲區等廣泛討論，並提供相關建議，多次提到希望水池能加強安全維護，至於高燈的位置，建議再調整位置，並撤掉未來可能會影響舞台搭建的2支高燈。

另外，市民廣場改造案的兒童遊戲區，北市府堅持要有兒童活動空間和功能性，並要考量兒童能換洗衣服、家長休憩區，以及2歲以下兒童遊戲的空間規畫。委員也將市民廣場的兒童遊戲區定位是城市林森概念「兒童遊戲區像隱藏在森林」要與周邊環境融合。

市民廣場改造案，經過前3次的都審修正，今天第4次審議，經過討論後決議通過；都發局簡瑟芳表示，這次會中調整後的內容，後續優化會交由公園處參考，再將計畫書送市府核定。

北市公園處副處長曹彥綸指出，目前尚未定案的部分，是連接北市議會的「風雨走廊」，依據目前規畫設計，市政大樓端尚未直接銜接上，但委員希望能連通，未來會和北市府公管中心再做討論，目前已經先預留空間。

市民廣場改造案中的一大亮點是兒童遊戲場，占地達500多坪，內部遊具的形式，會再討論。公園處表示，主遊戲是「雲端兒童遊戲場」堪稱四度空間的遊戲設施。