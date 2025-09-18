「史上最難」快通車了！蔣萬安視察信義東延段拚明年初完工
「捷運史上最困難工程」之稱的北捷信義線東延段預計年底、明年初完工通車，目前工程進度87.12%，完工後將成「東西向交通新引擎」。市長蔣萬安今視察，儘管明年被大砍捷運經費，不過蔣宣示，東延段仍朝年底如期完工、順利通車目標邁進。
信義線東延段今年7月起啟動列車動態測試，迎來通車前重要里程碑，蔣萬安與副市長李四川今天從象山站搭乘列車到廣慈/奉天宮站視察。蔣萬安今一上列車，因旁邊已經坐滿民代，有民代想讓位子讓道李四川坐，李四川則笑一笑指著優先座，開玩笑說「我坐這裡就好」。
蔣萬安說，儘管信義線東延段只有一站，長度僅1.4公里，但對台北捷運來說，日後透過東環段，將串聯信義、南港、內湖等三大交通軸帶，將大幅縮短民眾的通勤時間，提升城市競爭力。
至於信義線東延段被稱「捷運史上最困難的工程」，挑戰難度包括開挖深度近地下10層、站體規模為一般高運量標準站的兩倍，及必須克服淺層泥沼軟土到深層硬岩的複雜地質條件。在施工團隊努力下，逐一突破難關，逐步完成近乎不可能的任務。
「該做的事，我們勇敢去做；對的事，我們更要堅持。」蔣萬安今天視察時，也以黃大洲前市長當年堅持「六線齊發」的精神為例，期勉市府團隊勇於承擔，持續前進。目前各系統正持續測試，以確保安全穩定。安全永遠是首要考量。
蔣萬安說，他親身體驗從象山搭乘至廣慈奉天宮站，感觸良多。前年視察時，車站仍在全面施工，月台層側牆結構也在緊鑼密鼓進行，如今月台門已全數安裝，車站裝修也進入最後階段。今年7月23日列車首次駛入廣慈奉天宮站並啟動動態測試，為工程通車前的指標性里程碑。
捷運工程局表示，信義線東延段日後將為台北捷運輪廓注入新動能，帶動行政中心、信義計畫區、內科的旅遊與商務連結，讓市民有更舒適、安全、高時間效益到公共運輸體驗。
