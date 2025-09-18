快訊

影／全國首創 新北台東雲林三縣市跨域串聯城市幣便民消費

攝影中心／ 記者杜建重／新北即時報導
雲林縣長張麗善（左起）、新北市長侯友宜與台東縣長饒慶鈴今天上午在新北市府大樓共同舉辦「城市幣跨域合作記者會」，宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制正式上線。記者杜建重／攝影
雲林縣長張麗善（左起）、新北市長侯友宜與台東縣長饒慶鈴今天上午在新北市府大樓共同舉辦「城市幣跨域合作記者會」，宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制正式上線。記者杜建重／攝影

新北市、台東縣與雲林縣今天上午在新北市府大樓共同舉辦「城市幣跨域合作記者會」，宣布三縣市城市幣跨域點數使用機制上線。這項全國首創的合作，讓三縣市的城市幣能在跨平台之間自由應用，展現地方政府共同推動數位經濟與永續發展的決心。

新北市長侯友宜表示，作為這次跨域合作的核心，「新北行動支付 NewTaiPAY」自2021年上線以來，會員突破118萬人，可使用店家超過12萬間，消費場域涵蓋新北所嚴選的伴手禮、觀光工廠、文化場館和商圈市場，以及在地店家與四大超商等，而今年下半年起更規劃搭配新北市府府中奇幻城、三芝筊白筍節、碧潭地景裝置藝術及新北跨河煙火等重點活動推出一系列優惠，藉此推動便利支付與智慧生活的城市體驗。

侯友宜說，過去城市幣大多各自運作，僅能在發行當地使用，如今與台東縣長饒慶鈴及雲林縣長張麗善的共同推動下，經過使用流程與系統合作，讓「新北幣、台東金幣、雲林幣跨域點數使用機制」正式上線，市民只需透過「NewTaiPAY」、「TTPush」或「雲林幣扭一下」三大APP，即可在三縣市特約商家通用城市幣，不僅提升支付便利性，透過城市幣跨域流通，政府也將能更鼓勵民眾參與減碳、公益相關活動，形成正向循環，共同朝向智慧永續城市的目標邁進。

侯友宜指出，這項合作是新北市數位治理的重要里程碑，也是全國首見的創新模式，打破地域限制後，將進一步擴大使用範圍提升城市幣的價值，未來市民無論在新北、台東或雲林，都能享受便利的數位生活，讓城市幣成為連結地方特色、推動產業交流、打造智慧永續城市的重要力量。

新北市長侯友宜說明「新北行動支付 NewTaiPAY」的城市體驗。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜說明「新北行動支付 NewTaiPAY」的城市體驗。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右二）、台東縣長饒慶鈴（右一）及雲林縣長張麗善（左二）三人在記者會結束後，走到商品展示攤位，分別使用「NewTaiPAY」、「TTPush」和「雲林幣扭一下」三大APP購買商品。記者杜建重／攝影
新北市長侯友宜（右二）、台東縣長饒慶鈴（右一）及雲林縣長張麗善（左二）三人在記者會結束後，走到商品展示攤位，分別使用「NewTaiPAY」、「TTPush」和「雲林幣扭一下」三大APP購買商品。記者杜建重／攝影
雲林、新北、台東三縣市城市幣跨域點數使用機制今天正式上線，雲林縣長張麗善在記者會上表示，很高興到台北見證歷史，希望能增加雲林的觀光收益。記者杜建重／攝影
雲林、新北、台東三縣市城市幣跨域點數使用機制今天正式上線，雲林縣長張麗善在記者會上表示，很高興到台北見證歷史，希望能增加雲林的觀光收益。記者杜建重／攝影
台東縣長饒慶鈴到場致詞，歡迎新北市民踴躍到台東觀光消費。記者杜建重／攝影
台東縣長饒慶鈴到場致詞，歡迎新北市民踴躍到台東觀光消費。記者杜建重／攝影

